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Французький стартап вперше відправить вино в космос
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Вчені хочуть зрозуміти, як мікрогравітація і підвищена радіація впливають на рідину. Для цього французька компанія Space Cargo Unlimited вперше відправить на МКС 12 скляних пляшок вина.
Дослідники розраховують, що зберігання цих зразків на орбіті матиме позитивний вплив на бактерії і склад вина. Пляшки проведуть на МКС рік.
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В рамках експерименту вчені підготують і контрольні зразки – вино, яке буде перебувати на Землі за всіма стандартами зберігання. Коли космічне вино повернеться з орбіти, склад рідин порівняють.
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