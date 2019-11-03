Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Французький стартап вперше відправить вино в космос

  • 17
Вино відправлять в космос - фото 1
Вино відправлять в космос / winefolly

Вчені хочуть зрозуміти, як мікрогравітація і підвищена радіація впливають на рідину. Для цього французька компанія Space Cargo Unlimited вперше відправить на МКС 12 скляних пляшок вина.

Дослідники розраховують, що зберігання цих зразків на орбіті матиме позитивний вплив на бактерії і склад вина. Пляшки проведуть на МКС рік.

І ще: У мережі показали, як виглядає 10-річний гамбургер і картопля фрі

В рамках експерименту вчені підготують і контрольні зразки – вино, яке буде перебувати на Землі за всіма стандартами зберігання. Коли космічне вино повернеться з орбіти, склад рідин порівняють.

Французький стартап вперше відправить вино в космос - фото 365751

Читайте також: У Нью-Йорку заборонили один з найпопулярніших делікатесів у світі

Джерело: qz
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1560
ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
  • 01 листопада, 12:00
  • 336
Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
  • 31 жовтня, 20:15
  • 792
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл