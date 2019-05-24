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Вірусна загроза: на аукціон виставили найнебезпечніший ноутбук у світі
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Художник заразив ноутбук шістьма найбільш шкідливими вірусами. Тепер комп'ютер зможе придбати будь-хто на аукціоні. Читайте далі та дізнайтеся деталі цієї ситуації.
За роботою Го Про Донга стежили фахівці з кібербезпеки, щоб переконатися, що віруси не зможуть нікому заподіяти шкоди. Після закінчення аукціону всі порти ноутбука будуть відключені.
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Американська компанія з кібербезпеки Deep Instinct доручила художнику Го Про Донг заразити ноутбук шістьма найнебезпечнішими комп'ютерними вірусами – WannaCry, BlackEnergy, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig і DarkTequila. Ці програми завдавали збитків на мільярди доларів корпораціям і звичайним користувачам по всьому світу. Для проекту "Сталість хаосу" Про Донг використав не підключений до інтернету ноутбук Samsung, щоб віруси не поширилися в Мережі. Artnet News відзначає, що робота обійшлася Deep Instinct в $ 10 тисяч.
Сам художник називає роботу "бестіарієм". У коментарі він пояснив, що таким чином хотів вивчити, як люди сприймають загрозу від шкідливого програмного забезпечення.
Ці програми здаються абстрактними, майже фальшивими зі своїми кумедними моторошними назвами, але я думаю, вони підкреслюють, що Мережа і реальне життя – це не різні простору, – говорить Про Донг. – Шкідливі програми – один зі способів показати, як інтернет може вистрибнути з вашого монітора і вкусити вас.
Тепер "Сталість хаосу" виставлено на продаж більш ніж за мільйон доларів. Представники проекту підтвердили, що ноутбук можна використовувати для заподіяння шкоди, але умови його продажу не суперечать чинному законодавству.
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