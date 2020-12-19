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Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність

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Ford - фото 1
Ford / topgearrussia

Віртуальний суперкар Team Fordzilla P1, розроблений європейським відділенням Ford разом з геймерами, втілили в металі. Споруда повнорозмірного макета зайняла рекордні сім тижнів!

У створенні суперкара Team Fordzilla P1 взяли участь геймери з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, які виступають під брендом Fordzilla.

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На основі їх побажань дизайнери Форда Артуро Аріна і Роберт Енгельманн і розробили віртуальний прототип. Тепер машину відтворили в металі. Над фізичним макетом працювала команда з п'яти країн, але фінальну збірку організували в Кельні, на місцевому заводі марки.

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Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність - фото 439772

Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність - фото 439773

Довжина шоу-кара склала 4731 міліметр, ширина 2000, висота 895 міліметрів, тобто він виявився трохи меншим за Ford GT. Хоча від реальної моделі Fordzilla P1 багато чого перейняв. Наприклад, у нього характерне оформлення передка і є опори-контрфорси, які візуально об'єднують кокпіт і задні колеса. У салоні два крісла, прикриті скляним ліхтарем в дусі винищувачів.

Передбачається, що за кермом такої машини водій не повинен відволікатися, тому про хід перегонів повідомляють світлодіодні індикатори в периферійній області, а спілкуватися з командою на пітлейні можна через дисплей в кермі.

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Джерело: topgearrussia
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