Віртуальний секс: що це та чому ним варто спробувати зайнятися

Вірт, віртуальний секс, кіберсекс – назв багато, але суть одна: еротичне спілкування за допомогою гаджетів. Задоволення і розрядка у такому випадку настають без тілесного контакту з будь-ким, а стимулювання – через спостереження за діями партнера на відео або сприйняття на слух.

Причому, є цілих три види віртуального сексу. Про них ми й поговоримо детальніше.

Секстинг – обмін текстовими повідомленнями, фото або відео еротичного змісту;

– обмін текстовими повідомленнями, фото або відео еротичного змісту; Секс по голосовому зв'язку або телефону;

або телефону; Еротичний відеочат – партнери виконують сексуальні побажання один одного перед веб-камерою.

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Чим же крутий віртуальний секс?

Хоча між партнерами і немає фізичного контакту, вірт – хороший спосіб налагодити емоційний зв'язок і отримати сексуальну розрядку. Низка переваг кіберсексу змушує все більшу кількість людей додати його до своєї еротичної програми.

А ще вірт допомагає підтримувати близькі стосунки на відстані. Причому, він дозволяє реалізувати свої найпотаємніші фантазії, а також стати більш розкутими. Крім того, віртуальний секс – непогана профілактика зрад.

Якщо партнерка вам незнайома, нічого страшного: у разі чого ви не "обміняєтеся" інфекціями або захворюваннями – фізичного контакту ж немає. Захист від вагітності теж гарантований.

Люди, у яких немає фізичної можливості зайнятися сексом, теж можуть насолодитися красою оргазму – вірт у допомогу. Ну а секстинг, те саме інтимне переписування, може виконувати роль прелюдії, та ще й якої!

Секстинг може стати ідеальною прелюдією

Які ризики під час вірту?

Віртуальний секс має і негативну сторону. Деякий ризик є для репутації, деякий – для вашої приватності. Наприклад, відверті знімки можуть стати надбанням громадськості, що неминуче відіб'ється на особистому житті та роботі.

До того ж, не завжди при занятті віртуальною любов'ю можна бути на 100% впевненими, що знаєш того, з ким контактуєш. Буває, що не збігаються не тільки зовнішність і вік, а й стать. Не хотілося б відправляти свої оголені фото якомусь збоченому дідуганові!

Може розвинутися і кіберсексуальна залежність – і це ще гірше, ніж залежність від перегляду порно. У групі ризику – люди з сексуальними розладами та проблемами з самооцінкою.

Підбиваючи підсумки, можемо сказати, що вірт – хороший спосіб урізноманітнити стосунки, але варто дотримуватися запобіжних заходів.

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