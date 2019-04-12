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Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії

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Епічніше за все виглядають окремостоячі гіганти - фото 1
Епічніше за все виглядають окремостоячі гіганти / dailymail

Пропонуємо вам відвідати найбільш впізнаване місце в Каппадокії, Долину кохання, Туреччина. Щоб повною мірою насолодитися видами Долини, потрібно по ній прогулятися пішки.

Вся Каппадокія являє собою набір неземних пейзажів, але ущелина, утикана гігантськими кам'яними обелісками, приваблює найбільше туристів. Це і є Долина кохання.

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Колись у доісторичні часи тут вирувала лава і осідав попіл від вулкана. Земля в розрізі стала являти собою листковий пиріг. Згодом вулканічна активність притихла, а вода і вітер стали займатися формуванням сучасного рельєфу.

У звичайних горах результатом їх діяльності виходять ущелини, на дні яких течуть річки. Приблизно те ж саме, сталося і в Каппадокії, але є нюанси. Епічніше за все виглядають окремостоячі гіганти висотою від підстави, до самого верху ущелини. Адже ви пам'ятаєте, що з самого початку не було ніякої ущелини, а було просто плато, верхнім шаром якого були камені, що і стали капелюшками грибів.

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320912

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320913

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320914

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320915

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320916

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320917

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320918

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320920

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320921

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320922

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320923

Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії - фото 320924

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Джерело: dailymail
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