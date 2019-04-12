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Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії
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Пропонуємо вам відвідати найбільш впізнаване місце в Каппадокії, Долину кохання, Туреччина. Щоб повною мірою насолодитися видами Долини, потрібно по ній прогулятися пішки.
Вся Каппадокія являє собою набір неземних пейзажів, але ущелина, утикана гігантськими кам'яними обелісками, приваблює найбільше туристів. Це і є Долина кохання.
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Колись у доісторичні часи тут вирувала лава і осідав попіл від вулкана. Земля в розрізі стала являти собою листковий пиріг. Згодом вулканічна активність притихла, а вода і вітер стали займатися формуванням сучасного рельєфу.
У звичайних горах результатом їх діяльності виходять ущелини, на дні яких течуть річки. Приблизно те ж саме, сталося і в Каппадокії, але є нюанси. Епічніше за все виглядають окремостоячі гіганти висотою від підстави, до самого верху ущелини. Адже ви пам'ятаєте, що з самого початку не було ніякої ущелини, а було просто плато, верхнім шаром якого були камені, що і стали капелюшками грибів.
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