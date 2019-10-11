Вірші з Покровою Пресвятої Богородиці: СМС привітання у віршах

Традиційно українці відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Красиві привітання з Покровою – у нашій добірці! Зібрали для вас оригінальні смс поздоровлення у віршах українською, які потішать ваших близьких. Обирайте найкраще вітання зі святом Покрова!

Вірші на Покрову Пресвятої Богородиці 2019 у світліше християнське свято не залишать байдужими ваших рідних та друзів. Зібрали для вас красиві привітання з Покровою у віршах, які неодмінно змусять серце радіти.

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Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у віршах

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Вітаю тебе з цим днем ​​–

Його всі ми Покровом кличемо!

І хочу від душі побажати

Тобі весело свято зустрічати!

З вірою Бога живи ти завжди,

І тебе не торкнеться біда,

І навіки печалі підуть,

А удача і щастя – знайдуть!

***

Як вороги колись палили

Константинополя жита –

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

***

Величезним благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде сьогодні водночас

День славний Покрова, святий.

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!

Короткі вірші з Покровою Пресвятої Богородиці

***

Бажаю, щоб Богоматір

Тебе все життя оберігала,

Щоб не давала сумувати

І від проблем укривала.

***

Вас я з Покровою вітаю.

Щастя, здоров'я й любові бажаю.

Нехай Богородиця всіх вас рятує,

Успіх й добро повсякчас дарує!

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З Днем Покрови!

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров'я

І благодать з любов'ю!

Оригінальні вірші на Покрову Пресвятої Богородиці

***

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хоронителька!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Пора осіння. Шурхіт падолисту.

Покрови час... Ще у старі віки

Твою Покрову, Матінко Пречиста,

За щит собі обрали козаки.

Коли ставало військо їх до бою,

Над козаками був не тільки стяг:

Твій о́браз був у кожного з собою,

Що силу надавав їм для звитяг.

Віки минули, та не згасла віра,

Покрови храм – для Тебе, наче рай.

Та знову йде орда чужинця-звіра

На благодатний український край.

Своїм святим могутнім Омофором

Подай козацьким дітям захист знов.

Хай начувається поганий ворог,

Хай йде додому, звідкіля прийшов...

***

Богородице Маріє –

Найкраща з усіх людей!

Твоя ласка чуда діє

Від віків на Україні,

Ти ключ маєш золотий

Від сердець усіх людей.

В сіру осінь чи зимою

До осель наших прилинь!

Стань нам літом чи весною,

Обмий чистою росою,

Пригорни нас до грудей, –

І ніколи не покинь!

Благослови, Пречиста Діво,

Царице неба і землі,

Тисячолітню Україну,

Скріпи її духовну силу.

Щиро молитися Тобі –

Царице неба і землі!

***

Покрова – козацька Мати

Вона усе на світі може –

Поправить вчинки й слова,

У ризи вдягне образ Божий,

Догляне вольності права.

Зцілить рани та образи,

Одягне в золото ліси,

Усе покриє, всіх розважить

І сповнить – що б не попросив.

Свята Покровонько, як мати,

Ти нам дитинство зігрівай,

І українську нашу хату,

І наш веселий рідний край!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти – Цариця Землі й Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаємо Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

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