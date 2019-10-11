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Вірші з Покровою Пресвятої Богородиці: СМС привітання у віршах

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смс привітання з Покровою Пресвятої Богородиці - фото 1
смс привітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Традиційно українці відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Красиві привітання з Покровою – у нашій добірці! Зібрали для вас оригінальні смс поздоровлення у віршах українською, які потішать ваших близьких. Обирайте найкраще вітання зі святом Покрова!

Вірші на Покрову Пресвятої Богородиці 2019 у світліше християнське свято не залишать байдужими ваших рідних та друзів. Зібрали для вас красиві привітання з Покровою у віршах, які неодмінно змусять серце радіти.

Тут більше: Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у віршах

***

На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.

***

Вітаю тебе з цим днем ​​–
Його всі ми Покровом кличемо!
І хочу від душі побажати
Тобі весело свято зустрічати!
З вірою Бога живи ти завжди,
І тебе не торкнеться біда,
І навіки печалі підуть,
А удача і щастя – знайдуть!

***

Як вороги колись палили
Константинополя жита –
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Бога Матері Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.

***

Величезним благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде сьогодні водночас
День славний Покрова, святий.
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє і заспокоїть,
Подарує щастя і любов,
І життя без смутку влаштує!

***

Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причини не буде сумувати
І легко живеться!

Православный праздник, Покров день - На Покров день

Короткі вірші з Покровою Пресвятої Богородиці

***

Бажаю, щоб Богоматір
Тебе все життя оберігала,
Щоб не давала сумувати
І від проблем укривала.

***

Вас я з Покровою вітаю.
Щастя, здоров'я й любові бажаю.
Нехай Богородиця всіх вас рятує,
Успіх й добро повсякчас дарує!

***

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
З Днем Покрови!

***

У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.

***

У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров'я
І благодать з любов'ю!

Покров Пресвятой Богородицы. - На Покров день

Оригінальні вірші на Покрову Пресвятої Богородиці

***

Пречиста Свята Покрово –
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хоронителька!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Пора осіння. Шурхіт падолисту.
Покрови час... Ще у старі віки
Твою Покрову, Матінко Пречиста,
За щит собі обрали козаки.
Коли ставало військо їх до бою,
Над козаками був не тільки стяг:
Твій о́браз був у кожного з собою,
Що силу надавав їм для звитяг.
Віки минули, та не згасла віра,
Покрови храм – для Тебе, наче рай.
Та знову йде орда чужинця-звіра
На благодатний український край.
Своїм святим могутнім Омофором
Подай козацьким дітям захист знов.
Хай начувається поганий ворог,
Хай йде додому, звідкіля прийшов...

***

Богородице Маріє –
Найкраща з усіх людей!
Твоя ласка чуда діє
Від віків на Україні,
Ти ключ маєш золотий
Від сердець усіх людей.
В сіру осінь чи зимою
До осель наших прилинь!
Стань нам літом чи весною,
Обмий чистою росою,
Пригорни нас до грудей, –
І ніколи не покинь!
Благослови, Пречиста Діво,
Царице неба і землі,
Тисячолітню Україну,
Скріпи її духовну силу.
Щиро молитися Тобі –
Царице неба і землі!

***

Покрова – козацька Мати
Вона усе на світі може –
Поправить вчинки й слова,
У ризи вдягне образ Божий,
Догляне вольності права.
Зцілить рани та образи,
Одягне в золото ліси,
Усе покриє, всіх розважить
І сповнить – що б не попросив.
Свята Покровонько, як мати,
Ти нам дитинство зігрівай,
І українську нашу хату,
І наш веселий рідний край!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти – Цариця Землі й Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаємо Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.

Пресвятая Богородица - На Покров день

Це цікаво: Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2019: вірші, смс, проза і картинки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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