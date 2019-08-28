Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2019: вірші, смс і проза

28 серпня в Україні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці 2019. У цей день не забудьте привітати своїх близьких з цим світлим святом. Ось красиві привітання з Першою Пречистою. у віршах, прозі, смс та картинках!

Святкові привітання з Успінням Пресвятої Богородиці потішать ваших друзів та рідних! Поздоровте їх зі світлим святом, яке в 2019 році ми відзначаємо в середу, 28 серпня.

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Ми зібрали для вас найкращі побажання українською мовою. Тисніть на пункт та переходьте до розділу з потрібними вам вітаннями:

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Матері просять сьогодні за дітей,

Діти моляться за матерів,

Тебе благають по всьому білому світі,

Молитви несуть всі в святий храм.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці,

Ісуса Христа свята породілле,

Діво, спаси нас і сохрани,

Від зла і нечисті життя збережи.

***

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

***

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

***

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

***

Через Успіння відійшла до Бога

Пречиста Діва, Богородиця Свята.

Вінчалась успіхом земна дорога

Смиренної Раби та Матері Христа.

Ще змалку серце присвятила Богу,

Коли очікуванням жив Єрусалим.

В науці, молитвах, житті простому

Зросла чеснійша херувим і серафим.

Але пройшла крізь Її серце зброя

Переживань, страждань та болю за Христа.

Нас всиновила, звідавши смак горя,

Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.

Заступницею стала для скорботних,

Їх радістю, опорою в житті земнім

І покровителькою всіх охочих,

Які пішли за Господом шляхом вузьким.

***

Свята день - Успіння Пресвятої Богородиці,

Діви Марії, святої нашої Владичиці,

До Господа Бога вона піднеслася,

З земним життям назавжди розлучилася.

У храмі сьогодні почуйте спів,

Кожен моліться на свій розсуд,

Шануйте, моліть Діву Марію,

Щоб через Бога дала всім нам силу,

Силу любити і всім прощати,

Злість і ненависть оминати!

***

Благословенная в женах,

Святая праведная мати

Святого Сина на землі!

Не дай в неволі пропадати,

Летучі літа марне тратить.

Скорбящих радосте! Пошли,

Пошли мені святеє слово,

Святої правди голос новий!

І слово розумом святим

І оживи, і просвіти!

***

Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,

Її Успіння сьогодні згадуємо.

Вам щиро бажаємо миру та щастя,

Хай незгоди покинуть вас назавжди!

***

Я вас зі святом великим й світлим вітаю.

У День Успіння Пресвятої Богородиці

Миру всім бажаю!

***

Нехай ангели небесні нам любов несуть,

Небесною молитвою від Сатани врятують,

Моли Діву Марію про здоров'я і щастя,

Вона прожене всі напасті!

***

Миру, легкості і всіх земних благ,

І гармонії твоїй душі,

З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,

Щоб судилося збутися мріям твоїм!

***

Бажаю, щоб Богородиця

У всіх справах вам допомагала.

Від усіх негараздів і смутку

Все життя оберігала.

***

Сьогодні свято велике –

Успіння Богородиці Святої!

Я вітаю вас, достатку й добра бажаю.

Серце щоб туга не їла!

***

Діва Марія, заступниця наша,

Зробить життя твоє кращим.

Щастя подарує, любов і терпіння,

І в будь-якій справі лише натхнення.

***

Богородицю Марію молитвою проси,

Не обманюй, не гнівайся, не гріши,

Все буде добре, коли поруч Бог,

Хай Він тебе оберігає на життя дорозі!

***

У день Успіння Богородиці

Нехай зникнуть всі сумніви,

Нехай йдуть геть тривоги,

Будуть рівними дороги.

Нехай всі біди розсмокчуться

І назад не повернуться!

***

Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам в житті і наповнить його тихим, добрим, родинним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не зазнали голоду, холоду та сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!

***

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, послане тобі!

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У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.

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Нехай свята Діва Марія пошле тобі сьогодні промінчики добра та успіху! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жили любов, гармонія та щастя! Нехай мир і добробут наповнюють твій будинок! Нехай всі твої найпотаємніші благі бажання здійсняться з Божою поміччю!

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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в домі мир панує і благодать, рідні будуть щасливі й здорові, а Матінка Божа завжди оберігає від зла.

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Сьогодні - Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Хай життєвий шлях Богородиці і святі молитви зігрівають і наповнюють душі благодаттю. Нехай дарують терпіння, розуміння й доброту помислів всім людям на планеті.

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Щиро вітаю вас з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Це день упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої. І хоча сьогодні ми згадуємо про закінчення земного життя Пречистої Діви, але це свято є радісним, тому що знаменує відхід Марії до Царства Небесного. Звернімося сьогодні в молитвах до Божої Матері з проханням простягнути над кожним з нас гілку фінікового дерева – символу святої благодаті.

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Бажаю вам завжди в щирій молитві звертатися до нашої небесної Матері, яка зрозуміє і відчує ваше серце, дасть потіху і розраду. Вона, як дбайлива Мати, всі наші просьби кладе на Престол Божий. Ми всі прагнемо кращої долі Україні, хочемо для себе необхідних земних благ, щоб достойно виконати своє тут призначення, намагаємось зробити наше серце чистим - то ж нехай збудеться оте все для нас українців, а ласка Божа хай буде над нами. Слава Україні

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