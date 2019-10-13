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Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки

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14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці - фото 1
14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці

14 жовтня віряни відзначають важливе релігійне свято – Покрову Пресвятої Богородиці. Цьогоріч ця дата припадає на понеділок. З нагоди цієї події ми підготували для вас вітальні листівки та відкритки з побажаннями.

У цей день заведено вітати друзів та рідних з величним святом, яке здавна особливо вшановують в Україні – Покровою Пресвятої Богородиці. Ми підготували для вас найкращі привітання у картинках з Покровою!

Тут більше: Свято Покрови: історія, традиції і прикмети 14 жовтня

Ми підготували для вас найкращі вітальні картинки, а також оригінальні листівки, гарні гіфки, які подарують гарний настрій усім вірянам з нагоди свята.

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Гарні картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019

Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359653
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359651
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359652
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359650
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359654

Листівки з побажаннями до Дня Покрови Пресвятої Богородиці

Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359656
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359657
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359658
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359659
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2019: гарні листівки і відкритки - фото 359649

Анімаційні гіфки для привітання в День Покрови Пресвятої Богородиці

С Покровом! Спаси и сохрани. - На Покров день
Богородица с ангелами - На Покров день
Покров. Пресвятая Богородица - На Покров день
Пресвятая Богородица. С Покровом - На Покров день
С Покровом! Поздравление - На Покров день

Вам знадобиться: Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити на Покрову

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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