Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах

27 вересня відзначають День вихователя і всіх дошкільних працівників, тож з цієї нагоди підготували для вас привітання. Обирайте вітання у віршах для дітей, якими можна привітати вихователів у садочку.

В Україні 27 вересня – День вихователя та всіх дошкільних працівників. У це свято заведено вітати тих, хто доглядає малечу в дитячому садку. Висловіть слова подяки тим, хто піклується про дітей, адже робота вихователів та нянь – дуже важлива та складна!

І ще: Привітання з Днем вихователя: картинки, вірші й смс зі святом

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:

***

Вітання няні

Ви – найкраща няня в дитячому саду,

Я з радістю до вас, дитини веду,

І діти вас люблять і колектив...

Адже даруєте ви нам, свій позитив!

Спасибі за вашу турботу і ласку,

Спасибі за почуття і добру казку,

Дякую за вашу роботу з дітьми,

За те, що їх очі, щастям сповнені!

***

Привітання від дітей

Ви дбаєте про нас

Кожен день і кожен час,

Знову даруючи нам теплоту,

Казку, радість і мету,

З вашим святом зараз

Вітаємо всі ми вас,

Вихователі у нас –

Знаємо точно – вищий клас!

***

Виховательці з нянею

Ми спасибі говоримо,

За любов і за увагу

Вам зараз дякуємо.

Обіцяємо кашу їсти,

У тиху годину слухняно спати,

Любимо вас, бажаємо щастя,

Ви повинні про це знати!

***

Вітальні слова завідувачці

Наш садок – казковий світ,

І ви в ньому, немов королева.

Не кожен би, напевно, зміг

Керувати ось так майстерно.

Нам з вами просто і легко,

Ми любимо вас і поважаємо

І в професійний день

Вас всі сердечно вітаємо!

Бажаємо життя довгих років,

Завжди везіння в роботі.

Нехай буде мир і сонця світло

На тій землі, де ви живете!

***

Ми сьогодні вітаємо

Вихователів своїх,

Всіх працівників дитсадка

Вітаємо у свято їх.

Ми слухняними будемо,

Будемо дружно їсти,

В ігри весело грати,

Тихо казки слухати.

Обіцяємо вам не плакати,

І не бути примхливими,

У свято побажати хочемо

Вам щасливого життя ми!

***

Всіх працівників саду я вітаю,

І вам дорогі сьогодні бажаю,

Удачі, здоров'я, багатства, добра,

Веселими бути, посміхатися на раз-два!

***

Діток слухняних і старанних,

Робочих буднів вам успішних,

Веселих, яскравих вихідних

І життєвих чудес великих.

Здоров'я, щастя і тепла.

З Днем вихователя, ура!

***

Ви вкладаєте труд і турботу в дітей,

Часом, замінюючи батьків, матерей.

Частинку душі ви дитині даєте

І з кожним з них по життю йдете.

Адже бути вихователем – це покликання,

За це вам низький уклін і визнання!

***

Нехай веселка для вас сяє,

І сонце будні освітлює!

Ви вихователь хоч куди,

Бажаємо легкої праці,

Любові, тепла і ясних днів,

Любові від маленьких друзів!

***

Ваше покликання – про дітей турбота,

Нехай задоволення дарує робота,

Яскравими фарбами дні заповнюються,

У ваших очах добротою відбиваються.

***

Всіх працівників дошкільних

Вітаємо від душі,

Буднів яскравих вам, прикольних,

Щоб любили вас малиші!

Нехай вереск і писк бадьорить,

Розслаблятися не велить,

А, увійшовши в кураж робочий,

Душа весело регоче!

***

Працівникам дошкільного виховання,

Я побажаю турботи, тепла та уваги,

Нехай ваша праця почесна, приносить вам щастя,

І нехай в житті вашому, все буде прекрасно,

Нехай щедрою посмішкою обдарують вас діти,

Нехай мир і любов завжди панують на світі!

***

Вихователів улюблених

І працівників дитсадка

З цим святом чудовим

Ми вас всіх привітати раді.

Ми бажаємо, щоб носи

Ви дітлахам витирали

І в обід, щоб смачної каші

На добавку всім давали.

Будуть нехай повні серця

Добротою, любов'ю, ласкою,

Нехай дитсадкові роки

Залишаються доброю казкою.

***

У світі маленьких дітей,

Що бавляться і грають,

Пролітають сотні днів,

Але твій запал не висихає!

Малюками керуй,

Як дистанційним пультом,

І з роботи відлітай,

Як з найпотужнішою катапультою!

***

Шкода, ви не підприємець,

А звичайний вихователь,

Від зарплати до зарплати

Вираховуєте дати.

Побажати хочу я відразу

Три з терпінням камази,

Вісімнадцять фур здоров'я,

Десять потягів з любов'ю!

До теми: Вірші про вчителів до Дня вчителя: найкращі вітання українською