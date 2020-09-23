Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах

  • 25
вітальна картинка з Днем вихователя - фото 1
вітальна картинка з Днем вихователя

27 вересня відзначають День вихователя і всіх дошкільних працівників, тож з цієї нагоди підготували для вас привітання. Обирайте вітання у віршах для дітей, якими можна привітати вихователів у садочку.

В Україні 27 вересня – День вихователя та всіх дошкільних працівників. У це свято заведено вітати тих, хто доглядає малечу в дитячому садку. Висловіть слова подяки тим, хто піклується про дітей, адже робота вихователів та нянь – дуже важлива та складна!

І ще: Привітання з Днем вихователя: картинки, вірші й смс зі святом

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:

Привітання з Днем вихователя у віршах

***

Вітання няні

Ви – найкраща няня в дитячому саду,
Я з радістю до вас, дитини веду,
І діти вас люблять і колектив...
Адже даруєте ви нам, свій позитив!

Спасибі за вашу турботу і ласку,
Спасибі за почуття і добру казку,
Дякую за вашу роботу з дітьми,
За те, що їх очі, щастям сповнені!

***

Привітання від дітей

Ви дбаєте про нас
Кожен день і кожен час,
Знову даруючи нам теплоту,
Казку, радість і мету,

З вашим святом зараз
Вітаємо всі ми вас,
Вихователі у нас –
Знаємо точно – вищий клас!

Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах - фото 426943

***

Виховательці з нянею
Ми спасибі говоримо,
За любов і за увагу
Вам зараз дякуємо.

Обіцяємо кашу їсти,
У тиху годину слухняно спати,
Любимо вас, бажаємо щастя,
Ви повинні про це знати!

***

Вітальні слова завідувачці

Наш садок – казковий світ,
І ви в ньому, немов королева.
Не кожен би, напевно, зміг
Керувати ось так майстерно.

Нам з вами просто і легко,
Ми любимо вас і поважаємо
І в професійний день
Вас всі сердечно вітаємо!

Бажаємо життя довгих років,
Завжди везіння в роботі.
Нехай буде мир і сонця світло
На тій землі, де ви живете!

***

Ми сьогодні вітаємо
Вихователів своїх,
Всіх працівників дитсадка
Вітаємо у свято їх.

Ми слухняними будемо,
Будемо дружно їсти,
В ігри весело грати,
Тихо казки слухати.

Обіцяємо вам не плакати,
І не бути примхливими,
У свято побажати хочемо
Вам щасливого життя ми!

Короткі віршики на День вихователя від дітей

***

Всіх працівників саду я вітаю,
І вам дорогі сьогодні бажаю,
Удачі, здоров'я, багатства, добра,
Веселими бути, посміхатися на раз-два!

***

Діток слухняних і старанних,
Робочих буднів вам успішних,
Веселих, яскравих вихідних
І життєвих чудес великих.
Здоров'я, щастя і тепла.
З Днем вихователя, ура!

***

Ви вкладаєте труд і турботу в дітей,
Часом, замінюючи батьків, матерей.
Частинку душі ви дитині даєте
І з кожним з них по життю йдете.
Адже бути вихователем – це покликання,
За це вам низький уклін і визнання!

Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах - фото 426944

***

Нехай веселка для вас сяє,
І сонце будні освітлює!
Ви вихователь хоч куди,
Бажаємо легкої праці,
Любові, тепла і ясних днів,
Любові від маленьких друзів!

***

Ваше покликання – про дітей турбота,
Нехай задоволення дарує робота,
Яскравими фарбами дні заповнюються,
У ваших очах добротою відбиваються.

Оригінальні вітання вихователям у віршах

***

Всіх працівників дошкільних
Вітаємо від душі,
Буднів яскравих вам, прикольних,
Щоб любили вас малиші!

Нехай вереск і писк бадьорить,
Розслаблятися не велить,
А, увійшовши в кураж робочий,
Душа весело регоче!

***

Працівникам дошкільного виховання,
Я побажаю турботи, тепла та уваги,
Нехай ваша праця почесна, приносить вам щастя,
І нехай в житті вашому, все буде прекрасно,
Нехай щедрою посмішкою обдарують вас діти,
Нехай мир і любов завжди панують на світі!

***

Вихователів улюблених
І працівників дитсадка
З цим святом чудовим
Ми вас всіх привітати раді.

Ми бажаємо, щоб носи
Ви дітлахам витирали
І в обід, щоб смачної каші
На добавку всім давали.

Будуть нехай повні серця
Добротою, любов'ю, ласкою,
Нехай дитсадкові роки
Залишаються доброю казкою.

Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах - фото 426945

***

У світі маленьких дітей,
Що бавляться і грають,
Пролітають сотні днів,
Але твій запал не висихає!

Малюками керуй,
Як дистанційним пультом,
І з роботи відлітай,
Як з найпотужнішою катапультою!

***

Шкода, ви не підприємець,
А звичайний вихователь,
Від зарплати до зарплати
Вираховуєте дати.

Побажати хочу я відразу
Три з терпінням камази,
Вісімнадцять фур здоров'я,
Десять потягів з любов'ю!

До теми: Вірші про вчителів до Дня вчителя: найкращі вітання українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 849
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 6663
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 102
Загрузка...
Новини