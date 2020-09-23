На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах
-
- 25
27 вересня відзначають День вихователя і всіх дошкільних працівників, тож з цієї нагоди підготували для вас привітання. Обирайте вітання у віршах для дітей, якими можна привітати вихователів у садочку.
В Україні 27 вересня – День вихователя та всіх дошкільних працівників. У це свято заведено вітати тих, хто доглядає малечу в дитячому садку. Висловіть слова подяки тим, хто піклується про дітей, адже робота вихователів та нянь – дуже важлива та складна!
І ще: Привітання з Днем вихователя: картинки, вірші й смс зі святом
Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:
Привітання з Днем вихователя у віршах
***
Вітання няні
Ви – найкраща няня в дитячому саду,
Я з радістю до вас, дитини веду,
І діти вас люблять і колектив...
Адже даруєте ви нам, свій позитив!
Спасибі за вашу турботу і ласку,
Спасибі за почуття і добру казку,
Дякую за вашу роботу з дітьми,
За те, що їх очі, щастям сповнені!
***
Привітання від дітей
Ви дбаєте про нас
Кожен день і кожен час,
Знову даруючи нам теплоту,
Казку, радість і мету,
З вашим святом зараз
Вітаємо всі ми вас,
Вихователі у нас –
Знаємо точно – вищий клас!
***
Виховательці з нянею
Ми спасибі говоримо,
За любов і за увагу
Вам зараз дякуємо.
Обіцяємо кашу їсти,
У тиху годину слухняно спати,
Любимо вас, бажаємо щастя,
Ви повинні про це знати!
***
Вітальні слова завідувачці
Наш садок – казковий світ,
І ви в ньому, немов королева.
Не кожен би, напевно, зміг
Керувати ось так майстерно.
Нам з вами просто і легко,
Ми любимо вас і поважаємо
І в професійний день
Вас всі сердечно вітаємо!
Бажаємо життя довгих років,
Завжди везіння в роботі.
Нехай буде мир і сонця світло
На тій землі, де ви живете!
***
Ми сьогодні вітаємо
Вихователів своїх,
Всіх працівників дитсадка
Вітаємо у свято їх.
Ми слухняними будемо,
Будемо дружно їсти,
В ігри весело грати,
Тихо казки слухати.
Обіцяємо вам не плакати,
І не бути примхливими,
У свято побажати хочемо
Вам щасливого життя ми!
Короткі віршики на День вихователя від дітей
***
Всіх працівників саду я вітаю,
І вам дорогі сьогодні бажаю,
Удачі, здоров'я, багатства, добра,
Веселими бути, посміхатися на раз-два!
***
Діток слухняних і старанних,
Робочих буднів вам успішних,
Веселих, яскравих вихідних
І життєвих чудес великих.
Здоров'я, щастя і тепла.
З Днем вихователя, ура!
***
Ви вкладаєте труд і турботу в дітей,
Часом, замінюючи батьків, матерей.
Частинку душі ви дитині даєте
І з кожним з них по життю йдете.
Адже бути вихователем – це покликання,
За це вам низький уклін і визнання!
***
Нехай веселка для вас сяє,
І сонце будні освітлює!
Ви вихователь хоч куди,
Бажаємо легкої праці,
Любові, тепла і ясних днів,
Любові від маленьких друзів!
***
Ваше покликання – про дітей турбота,
Нехай задоволення дарує робота,
Яскравими фарбами дні заповнюються,
У ваших очах добротою відбиваються.
Оригінальні вітання вихователям у віршах
***
Всіх працівників дошкільних
Вітаємо від душі,
Буднів яскравих вам, прикольних,
Щоб любили вас малиші!
Нехай вереск і писк бадьорить,
Розслаблятися не велить,
А, увійшовши в кураж робочий,
Душа весело регоче!
***
Працівникам дошкільного виховання,
Я побажаю турботи, тепла та уваги,
Нехай ваша праця почесна, приносить вам щастя,
І нехай в житті вашому, все буде прекрасно,
Нехай щедрою посмішкою обдарують вас діти,
Нехай мир і любов завжди панують на світі!
***
Вихователів улюблених
І працівників дитсадка
З цим святом чудовим
Ми вас всіх привітати раді.
Ми бажаємо, щоб носи
Ви дітлахам витирали
І в обід, щоб смачної каші
На добавку всім давали.
Будуть нехай повні серця
Добротою, любов'ю, ласкою,
Нехай дитсадкові роки
Залишаються доброю казкою.
***
У світі маленьких дітей,
Що бавляться і грають,
Пролітають сотні днів,
Але твій запал не висихає!
Малюками керуй,
Як дистанційним пультом,
І з роботи відлітай,
Як з найпотужнішою катапультою!
***
Шкода, ви не підприємець,
А звичайний вихователь,
Від зарплати до зарплати
Вираховуєте дати.
Побажати хочу я відразу
Три з терпінням камази,
Вісімнадцять фур здоров'я,
Десять потягів з любов'ю!
До теми: Вірші про вчителів до Дня вчителя: найкращі вітання українською
-
19:54У покинутій школі виявили колекцію рідкісних авто: фото
-
19:37У Китаї курка знесла незвичайне яйце з візерунком: фотофакт
-
19:27Модний дім Fendi випустив макарони у формі власного логотипу
-
19:11У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини
-
18:53Чи можна схуднути за допомогою жуйки: відповідь експертів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:45The Solitaire Conspiracy: анонсовано пасьянс у стилі шпигунського трилера
-
18:33Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)
-
18:23Представлено Samsung Galaxy S20 FE: характеристики та ціни в Україні
-
18:16Ілон Маск анонсував випуск бюджетних електромобілів Tesla: названа орієнтовна ціна
-
18:00Гороскоп на 24 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51На Netflix вийде новий фільм з легендарною Софі Лорен
-
17:39У Копенгагені відкрився вигнутий розвідний велосипедний міст: футуристичні фото
-
17:26Time назвав 100 найвпливовіших людей світу: у списку глава ВООЗ і співак The Weeknd
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Блогер знайшов на Google-картах гігантського робота: відеофакт
-
16:54Думав, що виїде: водій покинув свій Jeep Wrangler на велотрасі в горах (фото)
-
16:40Відома гаряча модель знялася оголеною на балконі: інтимне фото (18+)
-
16:23Інсайдер розкрив усі характеристики нового Google Pixel 5
-
16:12Археологічна сенсація: біля Житомира знайшли таємне місто часів Київської Русі
-
16:00Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу
-
15:56Як віра в теорію змови вплине на пандемію COVID-19: цікаве дослідження
-
15:31Над Києвом пролетіли унікальні десантні конвертоплани США: відео
-
15:10Не лише хюге: 7 скандинавських слів, які описують життя
-
15:00Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах
-
18:33Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)
-
15:10Не лише хюге: 7 скандинавських слів, які описують життя
-
12:42Корисні функції Android, які полегшать життя
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
- 22 вересня
-
20:15ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)
-
17:33Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці
-
14:20Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен
-
12:20Осіннє рівнодення покращить життя цих знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня
-
07:15День осіннього рівнодення 2020: традиції та прикмети 22 вересня
- 21 вересня
-
20:156 несподіваних ознак інтелекту, які дивують
-
18:33Скільки батьків в Україні підтримують дистанційне навчання
-
16:21Стівену Кінгу – 73: найкращі екранізації за творами короля жахів, які соромно не знати
-
13:50Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
-
11:49Еммі 2020: у США оголосили переможців головної телевізійної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня
-
08:33Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)
-
07:27Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок
- 20 вересня
-
21:557 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
- 19 вересня
-
21:54Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)