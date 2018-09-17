Вірші про осінь: красиві українські поезії для дітей і дорослих

Українські вірші про осінь зачаровують своєю красою, адже саме цю золоту пору року чи не найчастіше оспівують письменники. Зібрали для вас найкращі поезії для дітей, які легко вивчити напам'ять, а також красиві твори, які сподобаються дорослим.

Восени ми поринаємо у геть інший світ: де чай здається ароматнішим та смачнішим, ковдра – теплішою, а книги – цікавішими. Ідучи вулицею, ми вдивляємося у кожне деревце, щоб побачити бодай один листочок, якого ще не торкнувся пензель золотої красуні, і тішимося, коли все ж знаходимо. Осінню ми не прагнемо сховатися від дощу, а навпаки – з нетерпінням чекаємо його і щиро дивуємося, коли надворі сухо, адже саме в цю пору року дощ якийсь особливий.

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Про цю чарівну пору року можна розповідати багато, але краще це зробити мовою поезії, яка спроможна подарувати відчуття гармонії та прищепити увагу до краси навколо. До вашої уваги вірші про осінь, які змусять вас побачити красу осінньої природи та подарують відчуття гармонії зі світом. Запевняємо, що ці поезії сподобаються не лише дітям, а й дорослим.

Тисніть на пункт, який вас цікавить, і переходьте до потрібного вам розділу:

***

Осінь, гарна молодиця

Розгулялась, веселиться,

Прикрасила все барвисто

І шипшинове намисто

Одягла собі на шию...

Та чого тільки не вміє

Осінь, щедра господиня!

Гарбузи, картоплю, дині,

Все зібрала із городу.



Не забула й про погоду:

Заховала у тумані

Сад, де яблука рум'яні.

Там, де груші соковиті

Зранку дощиком обмиті,

Листя жовте розтрусила,

Де береться в неї сила?

Осінь гарна молодиця...

Літо нам вже тільки сниться.

(Тарас Шевченко)

***

Шипшина важко віддає плоди…

Шипшина важко віддає плоди.

Вона людей хапає за рукава.

Вона кричить: – Людино, підожди!

О, підожди, людино, будь ласкава.

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!

Одна пташина так мене просила!

Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.

І просто осінь щоб була красива.

(Ліна Костенко)

***



Осінь

Рветься осінь руками кривавими

до далекого сонечка любого;

кров на шатах препишних шаріється,

оксамит і парчу залива.

Так для сонечка осінь убралася,

мов цариця у свято врочистеє,

все, що є на сім світі найкращого,

все зібрала на пишний убір.

Але дні все коротшають, міняться,

гляне сонечко й знову захмариться…

Журить осінь-сухітниця сонечко,

бо нема в ній весняних надій.

Рветься осінь. Терни невидимії

їй все тіло поранили, змучили,

а вона розпачливо всміхається:

"Сонце, сонечко, глянь, я сміюсь!"

Заховалось за горами сонечко,

з гір повіяло холодом, вогкістю,

сиві хмари на небо насунули,

"Ось я йду!" – обізвалась зима.

Осінь шарпнула шати кривавії,

аж до ніг їй упали, розсипавшись,

непокрита, нічим не захищена,

застогнала: "Іди, бо вже час…"

(Леся Українка)

***

Осінній вітре, що могучим стоном

Над лісом стогнеш, мов над сином мати,

Що хмари люто гониш небосклоном,

Мов хочеш зиму, сон і смерть прогнати;

Що у щілинах диким виєш тоном

І рвеш солому із сільської хати,

Зів'яле листя гоном-перегоном

По полю котиш, – вітре мій крилатий!

Я довго пильно слухав стону твого

І знаю, чом так стогнеш ти і плачеш:

Тобі жаль сонця, цвіту, дня літнього!



О вітре-брате! Як мене побачиш

Старим, зів'ялим, чи й по мні заплачеш,

Чи гнівно слід буття завієш мого?

(Іван Франко)

Осінь - пора, яку найчастіше описують у творах

Знайди мене у цім шаленім світі,

Хоча б на мить, що вічністю стає.

Знайди мене в осіннім верховітті,

Знайди мене таку, яка я є.

І буду я пересипати ніжність

З пожовклим листом у свою любов.

І буду я благословляти вічність

Збагрянених незайманих дібров.



І буду я пересипати ніжність

З пожовклим листом у твою любов.

І будеш ти благословляти вічність,

В якій мене хоча б на мить знайшов.

(К. Кособлик)

***

Ми вийдем з тобою на листя опале,

Де синє повітря, як сиві опали,

Ми станем з тобою, як олень і ланя,

Вслухатися в лісу бентежне волання.

Очиститься подих і голос від диму,

Я пісню з тобою високо нестиму,

Трава нам заграє, і вітер затрубить,

І постріл мисливця нас раптом розбудить…

(Дмитро Павличко)

***

Поверни мені той листопад...

Ще холонуть слова

У твоїх нерозкритих конвертах,

І дорога розлук

Наше "ми" не вертає назад.

Я – хвилина твоя.

Ще повторює пам'ять уперто.

Тільки ти поверни,

Поверни мені той листопад.

Хай тепер, як тоді,

По алеях Дубового гаю

Міріади листин

Як стривожені птахи летять.

Я не кличу тебе,

У минуле стежок не питаю.

Тільки ти поверни,

Поверни мені той листопад.

Твої доторки рук,

Твій цілунок найперший, несмілий.

І найкращі слова.

Ні. Не зміг би я іншій віддать,

Але є ще одне, що належить одному мені лиш,

Тож прошу, поверни,

Поверни мені той листопад.

(А. Рекубрацький)

***

Осінь – у барвистому намисті.

Як циганка – з бубоном в руці.

Поцілунок – чистий і вогнистий

на моїй зоставила щоці.

Не забуду: вчора в бубон била,

танцювала, дика і палка,

і, немов на картах, ворожила

на кленових зоряних листках.

Я платив грошима їй немало,

потім серце вийняв – і віддав,

і вона мені тебе вгадала

так, як я того і забажав.

Де циганка? Де відьомські коси

у стрічках, квітках і дукачах?..

Так, тебе наворожила осінь

на кленових зоряних листках…

(Євген Гуцало)

***

Облітають листочки останні,

А душа – як весна молода.

Наші діти збирають каштани,

Де колись я тебе виглядав.

Відлітають літа, відлітають літа за літами,

За літами літа, дорогі, неповторні літа.

Тільки все, що було, тільки все, що було поміж нами,

Пломеніє в житті, як висока зоря золота.

Не повернеться пам'ятна осінь,

Не повернеться молодість знов,

Та цвіте однокурсниця досі,

Першокурсниця, перша любов.

…Облітають листочки останні,

Та душа – як весна молода.

Наші внуки збирають каштани,

Де колись я тебе виглядав.

(С. Литвин)

***

Осінній вогонь

В повітрі павутиння прозоро зависа,

Летить тонке, задумливо і легко.

А осені вогонь горить і не згаса

І відліта кудись, немов лелека.

Легенько обліта кульбабкою земля,

І золоті дими струмують від оселі.

А листя кружеля, а листя кружеля,

Неначе малюки на каруселі.

Летить кудись печаль, зника в густій імлі,

Крилом змахнувши легко на прощання.

І ніг моїх уже не втримати землі,

Бо, може, це моя печаль остання.

(Н. Кир'ян)

***

Запахла осінь в'ялим тютюном,

Та яблуками, та тонким туманом, —

І свіжі айстри над піском рум'яним

Зорюють за одчиненим вікном.

У травах коник, як зелений гном,

На скрипку грає. І пощо ж весна нам,

Коли ми тихі та дозрілі станем

І вкриє мудрість голову сріблом?

Бери сакви, і рідний дім покинь,

І пий холодну, мовчазну глибінь

На взліссях, де медово спіють дині!

Учися чистоти і простоти

І, стоптуючи килим золотий,

Забудь про вежі темної гордині.

(Максим Рильський)

***

Красива осінь вишиває клени

Червоним, жовтим, срібним, золотим.

А листя просить: – Виший нас зеленим!

Ми ще побудем, ще не облетим.

А листя просить: – Дай нам тої втіхи!

Сади прекрасні, роси – як вино.

Ворони п'ють надкльовані горіхи.

А що їм, чорним? Чорним все одно.

(Ліна Костенко)

Любов восени - особлива

Для малят 2-3 років

***

Жабка

Журилась під осінь

Малесенька жабка:

Уже потемніла

У соняха шапка

І жовтими стали

Листочки у клена,

А я іще й досі

Зелена-зелена!..

***

Що несе на спинці

Спритний їжачок?

Він несе на спинці

Золотий листок.

Що несе на спинці

В дощик і сльоту?

Він несе на спинці

Осінь золоту.

(Г. Усач)

***

Ось червоний

Впав листок,

А за ним

Каштанчик – скок!

Жовтий лист

На землю ліг,

Слідом знов

Каштанчик – плиг!

День за днем

Таке підряд –

Падолист,

Каштанопад.

***

Тихо осінь ходить гаєм.

Ліс довкола аж горить.

Ясен листя осипає,

Дуб нахмурений стоїть.

І берізка над потоком

Стала наче молода.

Вітер, мовби ненароком,

Їй косиці розпліта...

Для дошкільнят 4-5 років

***

Вовк осінньою порою

Вовк осінньою порою

Примостився під сосною –

Шиє валянки вовчисько,

Бурмотить: "Зима вже близько.

Шубу теплу власну маю,

Лапи в валянки сховаю.

Ще пошию рукавиці

Вовченятам і вовчиці".

(М. Тарасич)

***

Зажурилась бджілка...

Що робити має,

Бо у полі жовкнуть квіти,

Де медок збирає.

Де медок збирала, –

Де вона гуляла,

Там ті квіти, ясні квіти

Осінь притоптала.

І зима надійде,

Вкриє гори й доли,

Хто заплаче за квітками,

Як не тії бджоли.

(В. Ґренджа-Донський)

***

Вітерець-пустунець

Між дерев гарцює.

Я візьму свій олівець,

Осінь намалюю.

Верби в жовтому вбранні

Опустили віти.

Відлітають журавлі,

Журяться за літом...

(В. Зінченко)

***

Осінь, осінь, листопад,

Жовте листя стелить сад,

За моря в краї далекі

Відлетіли вже лелеки.

Хмари небо затягли,

Вітер віє з-за гори,

Ходить осінь листопадом,

Жовте листя стелить садом.

Дитячі віршики

Для дітей 1-2 класу

***

– Осене, осене, звідки прийшла?

Що ти нам, осене, принесла?

– З поля прийшла я, із темного бору.

Все принесла, чим багата, в комору.

Ще й по букварику – нате, будь ласка.

Школа відчинена вже, наче казка...

– Осене, осене, з нами побудь!

Та вже прослалася осені путь.

***

Сіла осінь на порозі,

Довгі коси розплела,

Спілі яблука на возі

До бабусі привезла.

Вітром двері відчинила:

– Дари з воза забирайте!

Павутинкою злетіла:

– Через рік мене чекайте!

***

Осопас

Ось осінні оси — ось!

Я пасу осінніх ос.

Синю сливу роздушу,

спілу грушу надкушу —

відкушене сам з'їм,

надкушене дам їм.

А кісточку та зернятка

Хай ковтає чорна грядка.

(Богдан Стельмах)

***

Білочка восени

На гіллячках, на тоненьких,

Поки день ще не погас,

Сироїжки та опеньки

Білка сушить про запас.

Так нашпилює охайно,

Так їх тулить на сосні

І міркує: а нехай-но

Ще побудуть тут мені!

Поки дні іще хороші,

Поки є іще тепло,

А як випадуть пороші,

Заберу їх у дупло.

Буде холодно на дворі,

Сніг посиплеться з дубів,

Буде в мене у коморі

Ціла в'язочка грибів!

Але білочці не спиться.

Дятел стукає: тук-тук!

Щоб не вкрала їх лисиця

Або хитрий бурундук.

(Ліна Костенко)

***

Два веселі їжаки

Накололи на голки

Всі листки

І сказали:

– Ми – кущі,

Золоті у нас плащі

На дощі.

Два веселі їжаки

Накололи на голки

Всі грибки

І сказали:

– Ми – пеньки,

Наросли у нас грибки,

Як горбки.

Два веселі їжаки

Позгортались у клубки

Під голки

І сказали:

– Ми – грудки...

Ну, а може,– будяки...

Ну, а може,– їжаки

Все-таки?..

(Тамара Коломієць)​

Для учнів 3-4 класу

***

Золоті квітки

Вишиває осінь на канві зеленій

Золоті квітки.

Квіти оживають, і з дерев спадають

Жовті нагідки.

Яблука і груші падають на землю,

Боки, спини б'ють.

Люди їх збирають, у мішки ховають,

Кури їх клюють.

Бавляться дітками, бавляться квітками,

Моляться батьки.

Вишиває осінь на канві зеленій

Золоті квітки.

(Олександр Олесь)

***

Кленові листки

Осінь, осінь... Лист жовтіє.

З неба часом дощик сіє.

Червонясте, золотисте

Опадає з кленів листя.

Діти ті листки збирають,

У книжки їх закладають.

Наче човники, рікою

Їх пускають за водою.

З них плетуть вінки барвисті –

Червонясті, золотисті.

(І. Блажкевич)

***

Ще недавно в небі синім

Пролітали журавлі,

А сьогодні в безгомінні

Ходить осінь по землі.

І від краю і до краю,

Від двора і до двора

Золотого урожаю

Знов до нас прийшла пора.

***

Осінь

Знову я дивлюсь в віконце:

Он за ліс заходить сонце.

В лісі ходить хитрий лис...

"Мамо, що це, подивись?

Вчора ліс ще був зеленим

А сьогодні... онде клени

Червоніють, мов вітрила,

І берізка пожовтіла".

"Як красиво, – каже мама, –

Це віконце – наче рама,

А від сонця подарунок –

Панни Осені малюнок".

(О. Роговенко)

Для дітей старших класів (5, 6, 7 класи)

***

Дощова осінь

Водить осінь хороводи,

Під мелодію дощів

На прогулянку виходять

Парасолі і плащі.

Там розмову парасолі

Із плащами завели:

"Ах, як довго у неволі,

У темниці ми були.

Та вернулися тумани, задощило в небесах, —

І ми знову у пошані,

Знов нас носять на руках…"

І прийшли тоді до згоди парасолі і плащі,

Що найбільша насолода –

Це коли ідуть дощі.

(А. Качан)

***

Березовий листочок

Іще не сніг і навіть ще не іній,

ще чути в полі голос череди.

Здригнувся заєць – ліс такий осінній,

куди не ступиш, все щось шарудить!

Чи, може, це спинається грибочок?

Чи, може, це скрадається хижак?

То пролетить березовий листочок,

То пробіжить невидимий їжак…

(Ліна Костенко)

***

При дорозі, при шосе

Там корови ми пасем.

Золотистий місяць жовтень

Стелить листя ясно-жовте,

Вітер хмари вдаль несе

Над полями і шосе.

Низько стеляться дими:

Це печем картоплю ми.

Розгорілась наша ватра.

Біля неї — Оля, Марта,

Лесь, Петрусь, малий Івась

І Бровко з дітьми весь час.

При дорозі, при шосе

Там корови ми пасем.

Золотистий місяць жовтень

Стелить листя ясно-жовте,

Вітер в даль його несе,

На поля і на шосе.

(Марійка Підгірянка)

Діти обожнюють золоту пору року

***

Лісом осінь походила –

Все навкруг позолотила.

Залишила лиш ялинку

Їжачкові на хатинку.

***

Через поле, через ліс,

Сірий зайчик хутко біг.

Мамі яблучка він ніс –

Буде ввечері пиріг!

***

Королева Осінь

Всіх до столу просить.

Всіх без винятку частує

Й для Зими запас готує.

***

Я люблю восени на подвір'ї гуляти

І у лісі гриби із батьками збирати.

В парку бігати по килимку із листків

І із друзями їздити у місто Львів.

***

В жовтні жовте сонце гріє

Так, що все навкруг жовтіє.

Жовті квіти і листочки,

Жовті дині й огірочки,

Що достигли на насіння,

Бо прийшла пора осіння.

***

Вітер з пожовклим листком

Грається в котика й мишки:

То поженеться біжком,

То підкрадається нишком.

Ну а коли спійма,—

Буде, дітки, зима.

***

Осінь фарби готувала,

У відерця наливала.

Змішувала, чаклувала,

Потім все розфарбувала.

Придивіться, все довкола

Стало різнокольоровим!

Гарний вірш про осінь

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