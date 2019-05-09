Вірші на Останній дзвоник 2019 від учнів і випускників 9-11 класу

Останній дзвоник 2019 – особливе свято для всіх учнів та вчителів, однак найбільш трепетним цей день є для випускників 9 та 11 класу. Підготували для вас найкращі вірші про школу українською мовою.

Свято останнього дзвоника – радісне й сумне водночас. Для першачків – це щастя ще непізнаваного смаку навчання та шкільної дружби, а для випускників – прощання з дитинством. Проте це завжди урочиста подія! Оберіть красиві вірші, які розчулять усіх присутніх на останньому дзвонику!

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***

Весело всміхається травень,

Бо скінчилась навчання пора

І зібралась на дзвоник останній

Вся весела шкільна дітвора.

Цей день у травні справді особливий,

Весна усіх вітає залюбки,

І учні всі сумні, але щасливі...

Увага всім! Тепер ми другокласники!

***

Для вас ми лишень діти,

Пустунці лише малі.

То ж прийміть від нас всі квіти,

Що ростуть на цій землі.

І прийміть усі вітання,

Що в душі у нас живуть.

За любов палку й старання,

Що від вас до нас ідуть.

Ми у школі підростали,

Та біжить невпинно час.

Величенькі всі ми стали,

Підемо у 2 клас.

Побажання безконечні,

Голосочків ніжний дзвін...

То ж спасибі вам сердечне,

І низький-низький уклін.

***

Було нам тут чудово.

Хоч малі були, а все ж.

Тут цікаво, і казково.

Затишку й тепла – без меж!

Ми зростали тут в любові

З ласкою, у доброті.

Дні у школі пречудові

Не забудемо в житті.

Нас навчали малювати

Веселковий дивоцвіт.

Щоб ми вчились пізнавати

Дивину з маленьких літ.

Й насолоджуватись вміли,

Й щоб жила у нас краса.

А самі у світ летіли,

Як пташата в небеса.

Всесторонньо розвивали,

І співати вчили нас.

Та ліпити нас навчали,

Гартували кожен раз.

Вчили гратись, розмовляти:

Все що треба для життя.

А іще вірші читати,

Все доводить до пуття.

Мови рідної навчали,

Нас усіх з маленьких літ.

Щоб багато у світі знали,

Українцями йшли у світ.

Нас виховували вміло,

Щоб ми добрими були,

Щоб в життя ішли ми сміло,

І по-правді всі жили.

***

Нам завжди було цікаво,

Ми стали, мов одна сім'я.

Життя проходило яскраво

В країні – школа на ім’я!

Це наша – початкова школа,

Усе тут радістю бринить.

Шум, радість, щастя, гра довкола

Нам тут цікаво жить!

***

Весняний ранок. Йдуть до школи діти –

Школярики великі та малі.

Останній дзвоник, то ж в руках є квіти.

А діти ці, немов весна Землі…

Дзвінок востаннє нині пролунає

Для тих, хто вже сьогодні випускник.

А інших всіх зі школи відпускає,

Зробивши старшими усіх на цілий рік.

У них канікули, свобода-воля!

Чарівне літо, річка, море, ліс!

І ти тепер, як вітер серед поля,

Хоч прямо мчи, а хоч лети навскіс!

Останній день у школі! Чи ж не свято!

Попереду походи, ігри, сміх.

Книжок нових і радості багато,

Та різних інших небувалих втіх.

Вірш вчительці

Любов, тривога є в очах —

Дитина школу покидає.

Якась непевність, навіть страх,

Що далі там її чекає?

У школі ж просто так було:

Там друзі, вчителі, уроки,

Порядок, сонце і тепло…

І от у невідомість кроки…

Та буде дуже добре все,

Тому не рвіть даремно жили.

Як доля трохи й потрясе —

Ви ж всі дітей добру учили.

***

Травень, весняне світання,

Погляди наші дитячі.

Радість і смуток прощання

Ми в оченятах бачимо.

Всі ми дорослими стали

І за чотири роки

Дуже багато пізнали,

Стали міцні і високі.

Час підійшов прощатись

З першою ланкою школи.

Тільки хвилин найкращих

Ми не забудемо ніколи.

Першу прочитану книгу

Й перше написане слово,

Першу класну годину

Й друзів найперше коло.

Першу свою оцінку

Й вчителя перший погляд,

Усмішку його чарівну

Ми залишаємо на спогад.

Інші займуть наші парти,

Сядуть за ними писати,

Квіти у класі нашім

Іншим тепер поливати.

Добре й відмінно навчаймось,

Дружбу цінуймо міцну,

Всіх вчителів поважаймо,

Гідність гартуймо свою.

Ну, а коли стане важко,

Чи вільний з'явиться час,

Ми всі сюди завітаємо,

В цей незабутній клас.

***

Промчались роки

І прийшла пора прощатись

З тобою, рідна вчителько моя.

Ти нас здружила всіх,

Навчила світ любити,

З дитинства повела в незвідане життя.

Прощавай, наша вчителько перша,

Ми сьогодні від тебе ідемо.

Та сюди ще не раз повернемось,

Свою радість тобі принесемо.

Ми любим свій дім і добру, рідну школу,

Учительку – за щирість, теплоту.

Для нас ти будеш завжди молодою,

І ми нізащо не забудемо тебе.

***

Спасибі, початкова школа,

Ти наша перша висота.

Попереду в нас – виднокола,

А в нашім серці – доброта

До всіх людей, що поруч з нами

Усі чотири роки йшли

Під голубими небесами…

Спасибі всім, що ви були!

***

Четвертий клас ми закінчили

І дружно в п'ятий перейшли.

Із книжкою ми подружили

Та на озброєння взяли,

Щоб далі вчитися й дружити,

І пізнавати дивосвіт.

Нові вершини підкорити,

І відчувати свій політ.

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

Вірш про вчителів

Що заплановано було — усе зробили!

Хоч і затрачено енергії багато.

Та основне – дітей учили і любили

Й щодень у школі – це робота й свято!

То ж дякуємо щиро за роботу,

За свято, що в душі жило щоденно.

І за порядність, мудрість і турботу,

Яка ішла від вас до всіх натхненно.

Що ж, рік прожито й знову плани, плани…

Нові завдання десь на видноколі.

Учителі, директор в школі – це титани,

Бо це ж не просто так, а поклик долі!

***

Весна у літо переходить плавно,

І світ навколо радісно цвіте,

Здається, в перший клас ви йшли недавно,

Та відпливло дитинство золоте.

Кудись туди, де проживає казка,

Де розмовляють квіти й трава,

Де зігріває сонечкова ласка

І радість та любов – така жива.

***

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

З малят – ми підлітками стали,

То ж розставатися пора.

Ми ще недавно тут гуляли,

Стрибали посеред двора.

А від сьогодні – це вже згадка,

На все своя пора і час.

І це гніздечко – рідна хатка,

Що зігрівала щиро нас.

***

Свято радісне прийшло

Школярі з сльозами,

Промайнуло 9 літ

Життя разом з вами.

Скільки було… не злічити

Різного за ці роки:

І читання, і пісні,

І шкільні уроки…

Друзів тут собі знайшли

І знання здобули,

Пам'ятайте вчителів,

Які з вами були!

Світ попереду відкритий

Вибирай дорогу!

І звичайно не забудь

Рідну школу!

***

Ви дорослі, красиві, натхненні,

Кращі з кращих на цілій землі.

Не тримайте синицю у жмені,

Хай вас кличуть удаль журавлі.

Ви до мрій своїх линьте крилато,

Не спиняйтеся, щоб не було...

Хай удачі в вас буде багато

І людське зігріває тепло.

А життя – це робота і диво.

В нім печалі й радощі є.

Йдіть упевнено, вперто, сміливо,

Вибирайте найкраще, своє!

Але, щоб усміхнулося небо

І удача жадана прийшла,

Самостійно трудитися треба,

Наполегливо, в поті чола.

Бо життя — це серйозно, не жарти,

Що посієте — те й зберете.

Манни з неба чекати не варто,

Ви завжди пам'ятайте про те.

Подяка класному керівнику

Ми чуємо, дзвенить дзвінок,

І ось пройшов останній наш урок.

І в це чудове, урочисте свято,

Ви чуєте вітань багато:

Спасибі вам, за те, що були з нами,

За те, що вчили нас роками,

За всю освіту, що дали, –

Людину в нас ви зберегли!

***

Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці врочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – умить

Понесе всіх життя, закружляє.

І з роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.

***

На лінійку вирушать в останнє

Наші учні – випускний наш клас…

Хай здійсняться всі ваші бажання!

Ми ласкаво запрошуємо вас.

***

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний ваш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

В вирій життя школа нас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаємо.

***

Випускники – стоять востаннє.

Й на урок підуть останній раз.

Перед ними лиш одне питання,

Як зустріне їх прийдешній час?

З дзвоником дитинство відлетіло,

Відшуміли швидко дні шкільні.

Їх нове життя сьогодні стріло.

Далі іспити чекають випускні.

Це на зрілість іспити у школі,

Самостійні кроки у життя.

А життя — не стежечка у полі.

Це важка дорога в майбуття.

***

Тепер, ніби птахи, гніздо покидаєм,

Щоб пізнати життя й дивосвіт.

Прощавай, рідна школо, ми вже відлітаєм —

Нам бентежних сімнадцять літ!

Тут лишаєм дитинство і спогади чисті.

І йдемо в невідомі світи.

Рідна школо! По доброму і урочисто

Рідним вогником з вікон світи!

Ми виходимо звідси вершини долати

Та робити нові відкриття.

Рідна школо! Ми будем тебе пам’ятати

Кожен день, кожен раз — все життя!

Вірш про вчителів

О, вчителі! Невже ви не втомились

У юні душі сіяти зерно?

Для цього ви на світі і з'явились,

Щоб в учнях буйно проросло воно.

О, вчителі! І слів не підібрати,

Епітетів, метафор, порівнянь,

Щоб вдячності рядочки проказати

За те, що щедро віддаєте нам.

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,

Бо вибрали в житті свою мету;

І нині я за всіх скажу: -

Спасибі, рідні,

За вашу місію подвижницьку й святу!

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