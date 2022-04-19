Вірш про Київ, який став хітом у мережі, озвучив український актор – щемливе відео

Євген Спірін написав вірш про Київ, а творча група фільму "Я працюю на цвинтарі" озвучила його та візуалізувала. Важко дивитися цей відеоролик без сліз.

Головний редактор видання "Бабель" Женя Спірін написав вірш про Київ. Його слова розлетілися соцмережами, а деякі фрази стали цитатами й з ними роблять тату. Зараз Женя живе та працює у столиці, хоча у 2014 році через війну з росією він приїхав з Луганська.

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Актор Віталій Салій, режисер Олексій Тараненко й творча команда фільму "Я працюю на цвинтарі" створили кліп на вірш Євгена Спіріна. До роботи над відео долучилася група небайдужих українців.

"Цікаво, чи зможу я його колись сам прочитати? Бо поки що не дуже можу. Я писав його у найважчий день і хотів, щоб люди знали, що їх місто їх чекає і дочекається", – прокоментував відеоролик автор вірша про Київ Женя Спірін.

Вірш про Київ читає Віталій Салій:

Вірш про Київ від Жені Спіріна:

Шо ти там? Скучила?

в мене дох*я ракет влучило

Знаю, шо ти б з радістю прогулялась моїми вулицями

і може зайшла б до Софії

молиться

В мене все нормально, я в принципі ок

записав би тобі відео, або навіть тікток

але зараз, розумієш, дуже багато справ

і я кілька тижнів не спав

Шо тобі ще сказати?

Там де тебе на Подолі гуляла мати

Все на місці. Не треба переживати

Пам'ятаю, що тобі не подобалися Позняки

Ти ці думки тепер відкинь

І ця частина зараз дуже важлива

Бо коли почнеться злива

Лівий перший

потрапить

під цей удар

Ну, мені болячі за "Ретровіль" і Віноградар

Але давай про це потім, так надо

Бо зараз ще будемо ревіти

як в моїх районах росли твої діти

Хочеш, я надішлю тобі свої фото?

До речі, "Мусафір" не припиняв работу

Зараз би точно об'їлася чебуреків до рвоти

але ти далеко і в тебе заботи

Будь там, де спокійно і якась безпека

Коли на моїх вулицях почнеться спека

Обіцяю тобі, я не завию.

Цілую тебе, обіймаю, кохаю

Твій

рідний

Київ

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