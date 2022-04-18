Будь сміливим, як Україна: закордоном вішають плакати про мужність нашого народу

У великих містах різних країн світу тепер можна побачити бігборди та банери на підтримку України. Всі захоплюються мужність українців, тож долучаються до кампанії "Be brave like Ukraine". Дивіться, у яких містах з'явилися такі банери.

Рекламна кампанія про мужність українців шириться світом і вже у Лондоні, Римі, Нью-Йорку, Амстердамі, Вашингтоні, Стокгольмі можна побачити підтвердження цьому – банери, плакати та бігборди з українською сміливістю.

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"Be brave like Ukraine" є навіть на Times Square!

"Подивіться, як про нашу сміливість говорить весь світ. Головна площа Манхеттену, на якій традиційно збираються американці, дивляться трансляції спортивних змагань, президентські вибори, відзначають різні свята, тепер у кольорах українського прапора. Сміливість – це про Україну та українців", – написав у своїх соцмережах голова Мінцифри Михайло Федоров.

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