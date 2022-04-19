Чат-бот EducationUa: МОН запустило платформу, яка допоможе із навчанням

Міністерство освіти і науки України створило спеціальний чат-бот, у якому українці зможуть отримати відповіді на питання щодо навчання, які їх турбують.

Платформа покликана допомогти розібратися у більшості питань, які пов'язані з освітою в Україні.

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Чат-бот EducationUa за ЦИМ посиланням.

Актуально й для тих українців, які були вимушені поїхати за кордон. Чат-бот допоможе знайти садочок, школу або коледж для ваших дітей, адже освітяни зібрали інформацію по кожній країні. Ще є додаткові корисні ресурси з вивчення мов та деталі про специфіку освітнього процесу.

Також у чат-боті є повна актуальна інформація щодо дистанційного навчання та вступної кампанії у 2022 році. Ви зможете дізнатися, як відновити особисті документи про освіту, як продовжити викладати та працювати в освітньому секторі. Додатково є перелік ресурсів, що нададуть психологічну підтримку.

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