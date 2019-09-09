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Виробники секс-іграшок розповіли, які ляльки замовляють найчастіше

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Секс-лялька - фото 1
Секс-лялька / westerlynews

Британські виробники секс-ляльок відверто розповіли про звичайного клієнта магазину, і що саме він замовляє. Ви будете здивовані.

Виявилося, найчастіше покупці просять "клонувати" не знаменитостей, а своїх знайомих. Один з найпопулярніших замовлень у компаній – копії дівчат, з якими зустрічаються друзі замовника. Про популярність подібного запиту розповідають кілька виробників. За їхніми словами, тренд на знайомих почався з появою технології, яка дозволяє підлаштовувати ляльок під свій смак.

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"З точки зору персоналізації ми робимо все що завгодно – знаменитостей, будь-яку людину, яка вам подобається або ж навіть "мертву" людину", – говорить власниця компанії Sex Doll Official Джейд Стенлі.

Найчастіше замовляють дівчат друзів - фото 353576
Найчастіше замовляють дівчат друзів

Цікаво також, що нарівні з дівчатами друзів замовляють й копії Кім Кардашян та репліки сусідок по будинку.

Замовити ляльку-репліку простіше простого: від клієнта попросять тільки одну фотографію моделі. Але коштує послуга недешево – ціна за один екземпляр може досягати 4 тисяч фунтів. За ці гроші виробник створить ляльку, спираючись не лише на фото, але і на особисті характеристики моделі.

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Джерело: dailystar
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