Виробник танків Leopard 2 та САУ Caesar оголосив про створення філії в Україні

У п'ятницю, 7 червня, франко-німецький збройовий концерн KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні. Компанія вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

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KNDS – один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Група виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати CAESAR, які Франція постачає до Києва.

Це дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території, заявили наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус.

7 червня KNDS та українська компанія ENMEK підписали дві декларації про наміри, в одній з яких йшлося про створення центру технічного обслуговування САУ Caesar. В другій йшлося про 3D-друк запасних частин.

Також було формалізовано контракт про передачу Україні ліцензійного виробництва снарядів калібру 155 мм.

Нагадаємо, наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню і Борис Пісторіус оголосили, що завод вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській землі.

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