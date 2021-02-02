На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Виробник шин випустив "позашляхові" склоочисники: як вони виглядають
-
- 51
Відома американська компанія BFGoodrich, знаменита своїми шинами для позашляховиків, презентувала оригінальні склоочисники для суворої зими. Нові щітки створені спеціально для експлуатації у морозний період року, коли навантаження на "двірники" збільшується.
При розробці новинки конструктори надихалися малюнком протектора шини BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Щітки призначені для використання на позашляховиках і всюдиходах, а їхня особливо міцна конструкція використовує технологію Scrub-X Extreme Weather Performance. Нові щітки ефективніше очищають скло від налиплого снігу і бруду.
І ще: У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
Для поліпшення роботи щітки отримали водовідштовхувальне покриття. Спеціальна конструкція каркаса X-Fle повинна забезпечити максимально щільне прилягання лез до вітрового скла. А фірмове кріплення Secure-X – забезпечити швидке й легке встановлення щіток.
"Позашляхові" щітки оцінили у 80 доларів за комплект для лобового скла. Новинка вже з'явилася у продажу.
Читайте також: На продаж виставили розкішне купе Maybach, яке належало Муаммару Каддафі
-
11:13Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить до кінця тижня
-
10:52Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому
-
10:20Сальма Хайєк засвітила пишні груди на спокусливому фото
-
09:47В Амстердамі прийняли рішення про ліквідацію району червоних ліхтарів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:50Disney випустить серіал за мотивами фільму Чорна пантера
-
08:24Дослідники назвали професії з найвищим ризиком смерті від COVID-19
-
07:51Виробник шин випустив "позашляхові" склоочисники: як вони виглядають
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
21:52Курйозна Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні
-
21:252 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
20:21Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:50Журналіст сплутав шампунь і став зіркою мережі (фото)
-
19:18Які продукти повинні бути у раціоні жінок після 40
-
18:45Гороскоп на 2 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
17:50Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен
-
17:19Магія існує: відео з пляшкою і серветкою підкорює Reddit
-
17:05Вигода покупки косметики через інтернет
-
16:52Жінка запустила волосся до шокуючого стану, але стиліст все виправила (відео)
-
16:20Учені назвали простий напій довголіття
-
15:51Зваблива Демі Роуз показала бюст у крихітному корсеті
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні