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Виробник шин випустив "позашляхові" склоочисники: як вони виглядають

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Виробник шин випустив "позашляхові" склоочисники: як вони виглядають - фото 1

Відома американська компанія BFGoodrich, знаменита своїми шинами для позашляховиків, презентувала оригінальні склоочисники для суворої зими. Нові щітки створені спеціально для експлуатації у морозний період року, коли навантаження на "двірники" збільшується.

При розробці новинки конструктори надихалися малюнком протектора шини BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Щітки призначені для використання на позашляховиках і всюдиходах, а їхня особливо міцна конструкція використовує технологію Scrub-X Extreme Weather Performance. Нові щітки ефективніше очищають скло від налиплого снігу і бруду.

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Для поліпшення роботи щітки отримали водовідштовхувальне покриття. Спеціальна конструкція каркаса X-Fle повинна забезпечити максимально щільне прилягання лез до вітрового скла. А фірмове кріплення Secure-X – забезпечити швидке й легке встановлення щіток.

"Позашляхові" щітки оцінили у 80 доларів за комплект для лобового скла. Новинка вже з'явилася у продажу.

Виробник шин випустив 'позашляхові' склоочисники: як вони виглядають - фото 445808

Виробник шин випустив 'позашляхові' склоочисники: як вони виглядають - фото 445810

Виробник шин випустив 'позашляхові' склоочисники: як вони виглядають - фото 445809

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Джерело: offroadwipers
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