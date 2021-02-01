На продаж виставили розкішне купе Maybach, яке належало Муаммару Каддафі

Нідерландський салон з продажу ексклюзивних автомобілів Auto Leitner виставив на продаж унікальний купе Maybach, власником його був лівійський лідер – генерал Каддафі.

У 2010 році невелике ательє Xenatec розпочало проєкт по створенню купе на базі розкішного лімузина Maybach. Автомобіль отримав новий дводверний кузов і елегантний силует. Xenatec Maybach 57S Coupe планувалося виготовити тиражем 100 примірників, але реально було побудовано тільки 8.

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Xenatec Maybach 57S Coupe

Автомобіль під номером 004 був придбаний за замовленням лівійського лідера, генерала Муаммара Каддафі. Але, у зв'язку з його загибеллю у 2011 році, машина так і залишилася в Європі. Цим пояснюється мінімальні показники пробігу – всього 2300 км. За даними продавця, цей екземпляр купе має найменший пробіг серед всіх відомих машин цієї моделі.

Під капотом купе розташований 6-літровий V12, що розвиває 640 к.с., який дозволяє розігнати 2,7-тонну машину до 250 км/год. Автомобіль отримав всі можливі для замовлення опції, серед яких холодильних з мінібаром, телефон, CD/DVD-плеєр з чейнджером, підігрів керма і багато іншого.

У 2011 році Xenatec оцінив купе у 675 тисяч євро, що втричі перевищувало вартість базового седана Maybach 57S. Сьогодні за автомобіль просять 961 950 євро з урахуванням місцевих податків.

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