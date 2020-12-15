Виробник протезів створив руку Джонні Сільверхенда з гри Cyberpunk 2077

Ігровий мерч іноді буває дуже навіть корисним, особливо коли доходить до благих цілей. Компанія Limbitless Solutions разом з Xbox і CD Projekt RED підготувала протез, що повторює модель руки Джонні Сільверхенда з Cyberpunk 2077. Дивися, як він виглядає.

Правда, про вільний продаж руки Джонні Сільверхенда не йдеться: усі створені екземпляри віддадуть для проведення клінічних тестів з потенційними користувачами.

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Некомерційна організація Limbitless Solutions займається складанням персоналізованих протезів для дорослих і дітей. Велику частину деталей таких пристроїв створюють на 3D-принтерах – з індивідуальними розмірами та дизайном. Наприклад, раніше компанія демонструвала руки у стилі Halo і League of Legends.

Реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на PC, Stadia, PlayStation 4 і Xbox One. Гра також доступна на консолях нового покоління по системі зворотної сумісності. Як заявили головні експерти з Digital Foundry, найкраще екшн показує себе на PC, а ось до версій для PS4 і Xbox One поки краще не торкатися, щоб не засмучуватися.

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