У мережі показали численні баги гри Cyberpunk 2077: відео

Довгоочікувана комп'ютерна гра Cyberpunk 2077 виявилася "сирою". Офіційно вона вийшла 10 грудня і перші відгуки були хорошими. Але до цього дня у соціальних мережах з'явилися записи геймплея з численними багами.

Найпомітніші помилки у графіці та анімації. Машини проїжджають крізь будівлі, а люди провалюються під асфальт, раптово залишаються без одягу і переміщуються. Іноді одяг залишається на місці, але з неї вивалюються геніталії (в грі можна налаштовувати їхній вигляд).

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Кіану Рівз в грі курить літаючу сигарету (інші персонажі взагалі іноді курять власні пальці), і всюди ростуть крихітні дерева. Блогери вже випустили десятки популярних відео з підбіркою забавних багів. Деякі з них знайшли помилок на цілу годину такого контенту.

Студія CD Projekt Red, яка розробляє гру, вже пообіцяла якнайшвидше усе виправити.

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