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Довгоочікувана гра Cyberpunk 2077 може бути небезпечною для здоров'я геймерів

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Cyberpunk 2077 - фото 1
Cyberpunk 2077 / ixbt

Геймери вже майже дочекалися релізу відеоігри Cyberpunk 2077, вихід якої кілька разів відкладали. Однак, під час попередніх тестів гри деякі користувачі з епілепсією повідомили, що певний режим Cyberpunk 2077 викликає у них напади. Про це заявила й журналістка, яка також страждає від епілепсії.

У більшості відеоігор дисклеймер на початку попереджає про обмеження для людей з неврологічними захворюваннями і можливими нападами через різкі світлові спалахи. Але в Cyberpunk 2077 ймовірність таких нападів значно підвищується під час режиму брейнданс, коли головний герой одягає спеціальний "шолом спогадів", а на екрані миготять світлодіоди червоного і білого кольору.

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"Коли ви помітите, що герой одягає шолом – повністю відверніться або закрийте очі. Візерунок вогнів може запустити епілептичний припадок", – написала журналістка Game Informer Ліана Рупперт.

Розробники відеоігри з компанії CD Projekt Red заявили, що в ліцензійній угоді є попередження про можливі напади, але після повідомлень про ці випадки вони планують додати окреме попередження в саму гру.

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Джерело: thenextweb
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