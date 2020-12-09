Довгоочікувана гра Cyberpunk 2077 може бути небезпечною для здоров'я геймерів

Геймери вже майже дочекалися релізу відеоігри Cyberpunk 2077, вихід якої кілька разів відкладали. Однак, під час попередніх тестів гри деякі користувачі з епілепсією повідомили, що певний режим Cyberpunk 2077 викликає у них напади. Про це заявила й журналістка, яка також страждає від епілепсії.

У більшості відеоігор дисклеймер на початку попереджає про обмеження для людей з неврологічними захворюваннями і можливими нападами через різкі світлові спалахи. Але в Cyberpunk 2077 ймовірність таких нападів значно підвищується під час режиму брейнданс, коли головний герой одягає спеціальний "шолом спогадів", а на екрані миготять світлодіоди червоного і білого кольору.

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"Коли ви помітите, що герой одягає шолом – повністю відверніться або закрийте очі. Візерунок вогнів може запустити епілептичний припадок", – написала журналістка Game Informer Ліана Рупперт.

Розробники відеоігри з компанії CD Projekt Red заявили, що в ліцензійній угоді є попередження про можливі напади, але після повідомлень про ці випадки вони планують додати окреме попередження в саму гру.

I did have a bad seizure while playing this game but look, I get it. I'm stubborn, I'll push myself for something if the desire is high enough (don't be like me). If you have any sort of epilepsy leanings, here is what you need to know about Cyberpunk 2077. Be safe, friends https://t.co/ozAGV48hVC — Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) December 7, 2020

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