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Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина

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Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина - фото 1

Науковці з Франції з'ясували, як сиру вдається підкреслити смак вина і пом'якшувати його недоліки. Команда вивчила, як ліпіди, що містяться в сирі та інших жирних продуктах, взаємодіють з тканинами винограду, які роблять вино гірким і терпким.

Взаємодія відбувається на молекулярному рівні. Щоб спостерігати цей процес, дослідники провели експеримент: додали емульсію з оливкової олії, води і фосфоліпідного емульгатора у виноградний танін під назвою катехін.

І ще: Під час пандемії люди стали частіше купувати дорогий і міцний алкоголь

Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина - фото 450732

Катехін проник в шар емульсії, який огортає краплі олії. Це викликало збільшення масляного складу. В результаті верхня частина емульсії стала кремовою, а нижня – прозорою. Все це віддалено нагадувало вершки.

Далі вчені покликали добровольців, щоб зрозуміти, як на цей процес реагують смакові рецептори людей. Учасникам дослідження давали ложку рапсової або оливкової олії, а потім пропонували розчин танінів.

Масла, як і очікувалося, робили розчин не таким в'язким на смак. Вчені прийшли до висновку, що саме взаємодія танінів і ліпідів робить вино і сир такими відповідними один до одного.

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Джерело: sciencedaily
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