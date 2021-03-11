Пальмова олія вперше за 13 років рекордно зросла у ціні: скільки зараз коштує продукт

Пальмова олія продовжує дорожчати. Ціни досягли максимуму за 13 років – з березня 2008 року. Тонна продукту уже коштує понад тисячу доларів.

Як пояснюють аналітики, ціни ростуть на тлі зростаючого попиту, а пропозиції при цьому браку. Так, котування ф'ючерсів на біржі у Малайзії досягали 1007 доларів за тонну пальмової олії. Пізніше вартість трохи відкотилася – до 999,5 долара.

І ще: 5 продуктів, від яких слід відмовитися, щоб уберегтися від передчасного старіння

У лютому запаси продукту в Малайзії знизилися на 1,8% – до найнижчого обсягу за три місяці. Крім того, виробництво олії зменшилося на 1,85%, причому зниження було відзначено за підсумками п'ятого місяця поспіль.

Підвищення ціни на пальмову олію впливає і на вартість продуктів, до складу яких вона входить. А це кондитерські, молочні вироби і ковбаси, які і без того дорожчають. Наша країна, до речі, імпортує пальмову олію з Малайзії та Індонезії.

Читайте також: Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина