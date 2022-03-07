Виробник одягу Levi's виходить з Росії

Група брендів Levi Strauss & Co заявила, що зупиняє роботу в Росії. До групи входять Levi's, Dockers та Signature.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Торік на Росію припадало близько 2% виторгу Levi Strauss & Co. Загалом у Східній Європі цей показник у 2021-му становив лише 4%.

"У відповідь на гуманітарну кризу, що продовжується в Україні, через яку все більше біженців потрапляють до країн Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисяч доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим", – йдеться у повідомленні.

LS&Co повідомила, що "враховуючи величезні порушення у регіоні, нормальна робота бізнесу неможлива, тому LS&Co. припиняє комерційні операції в Росії, у тому числі будь-які нові інвестиції".

Виробник одягу Levi's виходить з Росії

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