Гарячі путівки: туристичні поїздки для росіян подорожчали на 80%

Світові компанії масово припиняють свою роботу на території РФ через російське вторгнення в Україну та введені у зв'язку з цим санкції заходу. Стосується це і туристичної галузі.

Відпочинок у Туреччині для росіян став дорожчим на 80%. Головною причиною називають падіння курсу рубля до світових валют. Про це повідомляють у Державному агентстві розвитку туризму України.

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Так, до початку війни середній чек десятиденного туру до Туреччини, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тисяч рублів. Зараз такий тур коштує вже щонайменше 127 тисяч рублів. Ціни на найдоступніші тури зросли більш ніж на 80%.

Всесвітня туристична організація скликала екстрену сесію Виконавчої ради, на якій розглянуть питання щодо припинення членства Росії в організації. Сервіси Booking. com, Airbnb та Expedia вже припинили роботу в країні-агресорі, нагадують у Держтуризмі.

Також російські туроператори підкреслюють, що "гарячих турів" у Туреччину та Єгипет у нинішніх умовах чекати не варто.

Туристичні поїздки для росіян подорожчали на 80%

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