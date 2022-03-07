TikTok обмежив росіян через новий закон РФ: жодних свіжих відео

Платформа TikTok хоч і не покинула Росію, але вже заборонила публікувати росіянам новий контент та навіть вести трансляції. І причиною послугувала не так війна проти українців, як російський закон про "фейкові новини".

Неймовірно популярний сервіс TikTok частково залишить росіян без контенту. Річ у тому, що платформа вже забирає можливість для громадян РФ публікувати будь-які відео та вести трансляції. Про це йдеться на офіційній сторінці соцмережі у Twitter.

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TikTok – це засіб для творчості та для розваг, який може стати джерелом полегшення та спілкування під час війни, коли люди стикаються з величезними трагедіями та ізоляцією. Та все ж безпека наших співробітників і користувачів залишається нашим пріоритетом, – пояснюють представники платформи.

Саме тому поява російського закону про "фейкові новини" позбавила ТікТок іншого вибору, окрім як припинити публікацію всього нового контенту з боку росіян. Зараз у ТікТок вивчають наслідки такого закону для безпеки, тому залишають можливість лише обмінюватись повідомленнями.

ТікТок для росіян став месенджером, а не відеоплатформою / Collabstr on Unsplash

Ми продовжимо оцінювати розвиток подій у Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити роботу наших сервісів з урахуванням того, що безпека є нашим пріоритетом, – підсумували в компанії.

Відзначимо, що нещодавно росіяни залишились і без Facebook та Twitter, адже ці мережі блокували російську пропаганду, тож викликали гнів та блокування з боку "Роскомнадзору".

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