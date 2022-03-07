На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
TikTok обмежив росіян через новий закон РФ: жодних свіжих відео
-
- 200
Платформа TikTok хоч і не покинула Росію, але вже заборонила публікувати росіянам новий контент та навіть вести трансляції. І причиною послугувала не так війна проти українців, як російський закон про "фейкові новини".
Неймовірно популярний сервіс TikTok частково залишить росіян без контенту. Річ у тому, що платформа вже забирає можливість для громадян РФ публікувати будь-які відео та вести трансляції. Про це йдеться на офіційній сторінці соцмережі у Twitter.
І ще: Кількість людей, охочих вивчати українську на Duolingo, зросла на 200%
TikTok – це засіб для творчості та для розваг, який може стати джерелом полегшення та спілкування під час війни, коли люди стикаються з величезними трагедіями та ізоляцією. Та все ж безпека наших співробітників і користувачів залишається нашим пріоритетом, – пояснюють представники платформи.
Саме тому поява російського закону про "фейкові новини" позбавила ТікТок іншого вибору, окрім як припинити публікацію всього нового контенту з боку росіян. Зараз у ТікТок вивчають наслідки такого закону для безпеки, тому залишають можливість лише обмінюватись повідомленнями.
Ми продовжимо оцінювати розвиток подій у Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити роботу наших сервісів з урахуванням того, що безпека є нашим пріоритетом, – підсумували в компанії.
Відзначимо, що нещодавно росіяни залишились і без Facebook та Twitter, адже ці мережі блокували російську пропаганду, тож викликали гнів та блокування з боку "Роскомнадзору".
Читайте також: В Україні з'явилась Дія TV: як увімкнути телебачення у додатку
-
16:54На європейських радіостанціях щогодини вмикатимуть українську музику
-
16:32Нас не перемогти! 6-річний хлопчик з Сумщини віддав ЗСУ свій квадрокоптер
-
16:09"Пишаюсь вашим патріотизмом": тренер СК Дніпро-1 зворушив зверненням до українців
-
15:54Рекорд влучності: українські ЗСУ показали, як потрібно користуватися Javelin
-
15:30У Львові виставили порожні дитячі візочки як символ життів 109 дітей, вбитих росіянами
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:18Як захистити свої персональні дані в мережі: прості поради для кожного
-
14:52Співачка Шер готова прихистити у своєму домі українських біженців
-
14:30Символ відродження та перемоги: Go_A презентували новий трек Kalyna
-
14:16Листи від Нацбанку: шахраї вигадали новий спосіб заробляти на українцях
-
13:54Як зрозуміти, що до нервового зриву залишилось недовго: 8 тривожних дзвіночків
-
13:45Ярмоленко після матчу з Севільєю підійшов до українських вболівальників: відео до сліз
-
13:24Кіностудія Paramount зупиняє роботу в РФ, але з одним нюансом
-
13:15Паливо для українців подешевшало: скільки зараз коштують бензин та дизель
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:47Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни
-
12:17Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси
-
11:52Дитячий лікар на війні: з'явився корисний бот для батьків
-
11:19Як евакуювати підприємство зі співробітниками: інструкція для бізнесу
-
10:51Nestle та PepsiCo: які компанії не відмовляються від роботи в Росії
-
10:22"Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни
-
09:52PayPal повноцінно запрацював Україні: чому це чудові новини
-
09:21Чим зайняти дітей в укритті: 6 ресурсів, про які мають знати батьки
-
08:51Як пережити кризу та зберегти спокій: дієві поради для кожного
-
08:19Сльози – не прояв слабкості: чому плакати корисно
-
15:54Рекорд влучності: українські ЗСУ показали, як потрібно користуватися Javelin
-
13:15Паливо для українців подешевшало: скільки зараз коштують бензин та дизель
-
10:51Nestle та PepsiCo: які компанії не відмовляються від роботи в Росії
-
07:21З яких продуктів краще робити запас в умовах війни: перелік харчів, які майже не псуються
- 17 березня
-
21:19Український дизайнер дистанційно організував потужний показ мод у Берліні
-
18:328-річна дівчинка пожертвувала на армію гроші, які збирала на іграшки
-
15:19Як продовжувати жити в умовах війни: 5 ідей, що допоможуть та вашим близьким
-
12:18Як їхати власним автомобілем в умовах масової евакуації: важливі рекомендації
- 15 березня
-
21:21Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії
-
18:45Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни
-
15:05Джонсон розкритикував Захід за реакцію на вторгнення РФ в Україну у 2014 році
-
11:55Настя Каменських – "Я – Україна": слухайте чуттєву пісню про війну, яка розчулить кожного
- 14 березня
-
21:50Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 15 березня: графік і маршрути
-
18:34На дорогах України приберуть деякі блокпости та частково спростять процедуру проїзду
-
14:30З'явилися перші знімки острова Зміїний після російського вторгнення
-
12:50Що таке "ядерна валіза" і як вона працює: просте пояснення
- 13 березня
-
20:50"Не твоя війна": Вакарчук заспівав свій хіт біля львівського вокзалу та просльозився
-
17:51Скільки готівки можна зняти у ПриватБанку: ліміти для клієнтів усіх банків
-
12:21Що буде з субсидіями під час війни: пояснення Мінсоцполітики
-
08:15Від першої допомоги і до боротьби з окупантом: корисні чатботи, про які варто знати
- 12 березня
-
21:18Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото
-
17:50Як ефективно користуватися інтернетом під час війни: поради Держспецзв'язку
-
15:20Google додасть сповіщення про повітряну тривогу для українців
-
11:41"У вас колись забирали дім?": ведучий Антон Птушкін записав відео для росіян
- 11 березня
-
22:22"Руський воєнний корабль, іди н***й": круті патріотичні татуювання – приклади, фото