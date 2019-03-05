Виробник Gorilla Glass зробить гнучкі смартфони надійнішими

Гнучкі смартфони набирають популярності у виробників: свої новинки уже представили кілька великих брендів, що означає: такий формфактор стане масовим. Утім, родзинка таких пристроїв, водночас, є їхнім слабким місцем.

На відміну від класичних моноблоків, творцям "розкладачок" нового покоління доводиться йти на різні хитрощі, щоб уберегти тендітні екрани від пошкоджень. Але незабаром ситуація зміниться: іменитий виробник загартованого скла захистить гнучкі пристрої від зовнішніх впливів.

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Компанія Corning, творець Gorilla Glass, оголосила про початок розробки гнучкої версії свого фірмового продукту. Генеральний директор Corning Джон Бейн повідомив, що компанія націлена на створення 0,1-міліметрового захисного скла з радіусом вигину від 3 до 5 міліметрів. Це дозволить наділити стійкістю до механічних впливів дисплеї гнучких гаджетів товщиною від 6 до 10 мм.

При створенні скляного рішення ви дійсно кидаєте виклик законам фізики – для отримання невеликого радіуса вигину вам потрібно робити скло все тоншим і тоншим, але при цьому воно повинно бути в змозі витримати падіння та протистояти пошкодженням, – сказав Бейн.

Компанія вже освоїла виробництво гнучкого скла, але технологія його виготовлення вимагає занурення у сольовий розчин, здатний пошкодити інші компоненти дисплея смартфона. За словами Бейн, на відпрацювання нового технологічного процесу може знадобитися до двох років.

Раніше смартфони з гнучким екраном вже представили Samsung (Galaxy Fold) і Huawei (Mate X). Гаджета використовують пластикове покриття екрану, але з моменту релізу пройшло занадто мало часу, щоб робити висновки про їх стійкість до подряпин.

Apple раніше заявила, що інвестує у Corning 200 мільйонів доларів для досліджень і розробок в області гнучкого захисного скла. Якщо проект буде успішним, то саме купертінівська корпорація може виявитися одним з перших вендорів, чий гнучкий смартфон отримає всі переваги традиційних екранів.

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