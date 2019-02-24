Samsung Galaxy Fold може стати проблемою для Apple, і ось чому

Компанія Samsung представила перший у її історії складаний смартфон. На думку аналітиків інвестиційного агентства Goldman Sachs, Galaxy Fold може стати великою проблемою для Apple, і ось чому.

На думку аналітиків, Samsung Galaxy Fold може стати "головним болем" для Apple, однак цей девайс навряд чи перешкодить успіхові iPhone.

Більше тут: Планшет в кишені: Samsung представила гнучкий Galaxy Fold

Експерти впевнені, що технологія складного пристрою стала можливою лише завдяки OLED-дисплеям, які виготовляє Samsung. Якщо гаджет буде мати попит на ринку, попри свою високу вартість (майже 2000 доларів), Apple доведеться задуматися про застосування подібної технології і у своїх пристроях, а також, ймовірно, розширювати команду своїх постачальників.

Galaxy Fold стане головним болем для Apple

Крім цього, Apple вже помітно відстає за своїми технологіями від конкурента. Так, за даними журналістів Gizchina, американська компанія ризикує стати останньою, хто представить складаний смартфон: за чутками, його реліз може відбутися лише в другій половині 2020 року.

Перемогти Samsung Apple вдасться тільки в тому випадку, якщо вона зважиться на кардинальні зміни вже в iPhone 2019 року.

Читайте також: Експерти DxOMark оцінили камеру Samsung Galaxy S10 Plus