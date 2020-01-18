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Виробник елітних годинників створив модель з найчорнішого матеріалу на Землі

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Швейцарська компанія випустила ексклюзивний годинник - фото 1
Швейцарська компанія випустила ексклюзивний годинник

Швейцарська компанія H. Moser & Cie вирішила показати всім своїм клієнтам, як насправді виглядає чорний колір. Виробник випустив лімітовану серію годинників з циферблатом з Vantablack – найчорнішого матеріалу на планеті.

Матеріал Vantablack представили вчені Національної фізичної лабораторії Великобританії у 2014 році. Спочатку його розробляли як покриття для космічних апаратів, яке запобігало б відблискам від світіння різних небесних тіл.

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Ця речовина – субстанцію з вуглецевих нанотрубок, у сплетеннях яких фотони губляться і перетворюються на тепло. Як результат, цей матеріал здатний поглинати 99,965% потрапляючого на нього випромінювання. По суті, людина бачить не сам колір, а практично повну його відсутність.

Усього випущено 50 таких годинників - фото 380478
Усього випущено 50 таких годинників

Щоб нанести це покриття на циферблат годинника, H. Moser & Cie звернулася до компанії Surrey NanoSystems, яка перетворила Vantablack на спрей. Матеріал захистили сапфіровим склом, а деякі механічні елементи створили з особливого полегшеного алюмінію, використовуваного в аерокосмічній промисловості. Корпус відлили з білого золота 750-ї проби – виробник також додав турбійон, який "немов ширяє у центрі чорної діри".

Кожен годинник коштує 75 тисяч доларів - фото 380479
Кожен годинник коштує 75 тисяч доларів

Новий годинник Endeavor Tourbillon Concept Vantablack випущений в обмеженому тиражі. Усього таких годинників 50 одиниць, і коштує кожен із них 75 тисяч доларів. У минулому H. Moser & Cie випустила доступніші моделі з застосуванням Vantablack за $ 35 000 і $ 27 600.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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