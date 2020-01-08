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Представлено перший смартфон з кольоровим "чорнильним" дисплеєм

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Представлено перший смартфон з кольоровим "чорнильним" дисплеєм - фото 1

На виставці Consumer Electronic Show 2020 був представлений смартфон з дисплеєм на електронних кольорових чорнилах, на винахід яких пішло більше як 8 років.

Відзначається, що телефони з "чорнильними" екранами існують вже понад 8 років. Але тільки зараз фахівці змогли зробити їх кольоровими. Смартфон від компанії Hisense з таким кольоровим екраном відображає до 4096 кольорів. Інших деталей про новинку компанія поки не розкриває.

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Повідомляється, що виробництво "чорнильних" екранів планують запустити в другому кварталі 2020 року, а вже в третьому кварталі на ринок надійдуть смартфони з кольоровими E Ink-дисплеями.

Представлено перший смартфон з кольоровим 'чорнильним' дисплеєм - фото 378723

Представлено перший смартфон з кольоровим 'чорнильним' дисплеєм - фото 378724

Представлено перший смартфон з кольоровим 'чорнильним' дисплеєм - фото 378725

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Джерело: cntechpost
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