Представлено перший смартфон з кольоровим "чорнильним" дисплеєм

На виставці Consumer Electronic Show 2020 був представлений смартфон з дисплеєм на електронних кольорових чорнилах, на винахід яких пішло більше як 8 років.

Відзначається, що телефони з "чорнильними" екранами існують вже понад 8 років. Але тільки зараз фахівці змогли зробити їх кольоровими. Смартфон від компанії Hisense з таким кольоровим екраном відображає до 4096 кольорів. Інших деталей про новинку компанія поки не розкриває.

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Повідомляється, що виробництво "чорнильних" екранів планують запустити в другому кварталі 2020 року, а вже в третьому кварталі на ринок надійдуть смартфони з кольоровими E Ink-дисплеями.

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