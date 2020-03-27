На кордоні з Польщею – кілометрові черги, де не дотримуються правил безпеки: відео

У мережі з'явились відео з українсько-польських кордонів, де утворились шалені черги з українців, що хочуть повернутись додому до закриття кордонів. У цьому скупченні людей ніхто не дотримується дистанції.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, Україна повністю закриє державний кордон та припинить усі пасажирські перевезення, аби не допустити поширення коронавірусу. Українці, які перебувають за кордоном, також тимчасово не зможуть повернутися додому.

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Таке рішення спричинило величезний ажіотаж, тож на кордоні з Польщею утворились довгі черги. Оскільки піші переходи закриті вже кілька днів, прикордонники намагаються перевезти якомога більше людей своїми автобусами. Проте, через масовий наплив, а також через додаткову профілактику на пунктах пропуску виникли скупчення людей.

За даними прикордонників, до опівдня 27 березня кордон з Польщею перетнули майже 7,4 тисячі українців, що більше ніж за всю попередню добу.

Сам перехід через кордон затримується через те, що ввели обов'язкову перевірку температури, а також заповнення форми щодо добровільної згоди на самоізоляцію. При цьому ще й треба проходити і звичні прикордонні процедури. У Держприкордонслужбі наголошують, що не можуть прискорити пропуск, знижуючи якість контрольно-профілактичних заходів.

Водночас вони обіцяють перевезти автобусами всіх, хто застряг на кордонах. Станом на 12.00 за інформацією представників польської Прикордонної варти на території їхньої країни зібралося:

навпроти пункту пропуску "Краківець" – понад 2 тисячі осіб.

– понад 2 тисячі осіб. навпроти пункту пропуску "Ягодин" – 1,2 тисячі осіб.

– 1,2 тисячі осіб. навпроти пункту пропуску "Рава-Руська" – 0,5 тисячі осіб.

Однак кількість людей зростає, тож дотримуватися "соціальної дистанції" вже не виходить. На відео видно, що люди стоять тісно один біля одного, на додачу, не всі мають маски.

До вашої уваги відео із кордонів, які публікують самі очевидці:

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