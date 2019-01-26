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Виробництво смартфонів під загрозою: названо причину

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У телефонах міститься 30 хімічних елементів - фото 1
У телефонах міститься 30 хімічних елементів / Video Blocks

Сучасні смартфони складаються з великого числа компонентів, для виробництва яких використовуються найрізноманітніші хімічні елементи. За словами вчених, деякі з них доступні в обмеженій кількості та навіть перебувають під загрозою зникнення.

Трошки в цифрах. У виробництві смартфонів використовується близько 30 хімічних елементів. Деякі з них доступні в природі у дуже обмеженій кількості. Складності полягають і в тому, що низка компонентів не підлягає повному перероблюванню.

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Дивно, що все у світі складається з 90 природних хімічних елементів. Кожен з них обмежений, а ми використовуємо наявний запас занадто швидко, тому що зникне менш ніж через 100 років, – заявив Девід Коул-Гамільтон, учений з найстарішого університету в Шотландії Сент-Ендрюс.

Виробництво смартфонів під загрозою: названо причину - фото 303890

Для запобігання повного зникнення з природи різних хімічних елементів учені закликають людей своєчасно утилізувати старі телефони.

За наявними даними, в країнах ЄС щомісяця викидається або змінюється близько 10 мільйонів смартфонів.

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Джерело: huanqiu
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