Науковці розповіли, як прив'язаність до смартфона впливає на здоров'я

Учені Університету Вірджинії заявили про те, що прихильність до смартфона може вказувати на психічні порушення – чим інтенсивніше людина використовує гаджет, тим вища ймовірність того, що її психіка не стабільна.

Зокрема, встановлено зв'язок між прихильністю до свого телефону і ризиком СДУГ – синдрому дефіциту уваги і гіперактивності.

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Дослідниками був проведений експеримент за участю студентів, які були довільно поділені на групи: в одній добровольці повинні були перемикати смартфон на режим вібрації, в іншій – на беззвучний режим, у третій – на повну гучність. Через кілька тижнів вчені зробили висновок: люди, які постійно відволікаються на свій телефон, частіше за інших мають симптоми дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).

Науковці підтвердили негативний вплив смартфонів

Наступний експеримент був проведений у музеї науки в Ванкувері. У ньому брали участь батьки з дітьми. Частина з них на прохання вчених повинна була використовувати смартфон під час екскурсії якомога частіше, інша частина – скоротити до мінімуму. В результаті найбільш прив'язані до своїх смартфонів користувачі заявили в фіналі, що вийшли з музею з почуттям абсолютно безглуздого проведення часу.

Учені вважають, що смартфони перестали виконувати свою головну функцію – об'єднувати людей. Замість цього вони сприяють соціальній ізоляції та розвитку психічних порушень, які з незначних стають більш суттєвими.

"Чим частіше люди звертаються за інформацією до смартфонів і чим сильніше прив'язані до них, тим менше вони довіряють незнайомцям, а також сусідам і представникам інших конфесій і національностей", – повідомили фахівці.

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