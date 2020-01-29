Вирішили поприбирати: родичі випадково викинули 20 тисяч фунтів 80-річної бабусі

Іноді надмірна турбота має свої суттєві недоліки. Власне, у Британії пенсіонерка ледь не втратила всі свої заощадження через родичів, які просто вирішили поприбирати в її оселі.

До 80-річної жінки приїхала рідня, щоб допомогти їй привести будинок до ладу. Однак, під час прибирання родичі трохи перестаралися і викинули бляшані банки, в яких жінка зберігала всі свої гроші – 20 тисяч фунтів стерлінгів.

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Щойно пенсіонерка про це дізналася, вся сім'я вирушила до центру з перероблювання відходів, де про все це розповіли співробітникам підприємства. Двоє чоловіків погодилися допомогти і протягом двох годин перебирали сміттєві пакети, поки не знайшли першу банку. Слідом за нею знайшлися й інші чотири.

Турботливі родичі викинули чотири бляшанки з заощадженнями бабусі

Літня британка отримала свої заощадження у цілості. Однак, якби родина забарилася, гроші було б уже не повернути – банки відправили б на звалище.

Це приголомшливо. Це прекрасне почуття. Зараз, коли я думаю про це, згадую свою маленьку бабусю і уявляю, як би я себе почував, якби на місці тієї жінки була вона, – сказав один з працівників сміттєпереробного заводу.

Співробітники центру перероблення додали, що це не перший подібний випадок: раніше їм доводилося діставати зі сміття весільні сукні та коштовності.

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