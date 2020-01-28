Винахідлива жінка заявила, що у її багажі вибухівка, аби встигнути на літак

53-річна американка Хоуп Л. Веббер повинна була летіти рейсом авіакомпанії American Airlines з Фінікса до Солт-Лейк-Сіті (США). Жінка прибула до гейту, коли вихід на посадку вже завершився. Зрозумівши, що вона запізнилася, Хоуп оголосила, що в її багажі, який вже перебував у літаку, лежить бомба.

У результаті співробітникам аеропорту довелося викликати команду саперів і евакуювати пасажирів. Однак ніякого пристрою в багажі не було знайдено, і жінку заарештували за підозрою в завідомо неправдивих повідомленнях про тероризм.

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Пасажирка Кеті Хінс, яка повинна була летіти тим же рейсом, написала у твіттері: "Моя поїздка на фестиваль Sundance була відкладена через білу леді... Літак був уже закритий і збирався виїжджати на злітну смугу, коли жінка підійшла до гейту. Вона відпочивала в холі і запізнилася на рейс. Їй сказали, що вона може потрапити на наступний, а сумка зустріне її у Солт-Лейк-Сіті. Її це не влаштувало. Вона, очевидно, елітний, постійний клієнт. Вона зажадала, щоб її сумку зняли з літака. Їй відповіли відмовою".

She thought having her bag on the same flight as her was more important than the 100-something other folks with places to be. The family missing a funeral. The folks missing career ops at @sundance I hope she goes on a no-fly list. /end — katie hinsen (@katiehinsen) January 24, 2020

За словами Кеті Хінс, жінка погрожувала співробітникам аеропорту, які відмовилися зрушити з місця: "Вона знала, що це спрацює. Вона включила свою акторську майстерність і сказала, що в її сумці бомба".

Витівка Хоуп Веббер наламала плани понад сотні пасажирів рейсу. Хтось не потрапив на похорон родича, хтось – як Кеті Хінс – на важливий захід.

"Я сподіваюся, що вона потрапила до чорного списку", – підсумувала Кеті Хінс, очевидно, висловивши думки багатьох інших пасажирів рейсу Фінікс-Солт-Лейк-Сіті.

Раніше у США пасажир взяв з собою в літак ракетну установку. Пасажир пояснив, що він – військовослужбовець і що ракету прихопив з Кувейту як сувенір на пам'ять. За словами співробітників Адміністрації транспортної безпеки (TSA), на щастя, пристрій не було активним.

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