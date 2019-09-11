Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?

10 вересня відбувся товариський матч між збірними Україна – Нігерія, у якому "синьо-жовті" влаштували камбек. Підопічні Андрія Шевченка програвали 2:0, але в другому таймі зуміли зрівняти рахунок. Вирішальним став гол Романа Яремчука, але є одне "але".

Роман Яремчук відзначився наприкінці матчу, забивши гол на 79-й хвилині та зрівнявши рахунок у поєдинку. Форвард збірної України сподівається, що все-таки забив Нігерії за правилами.

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"Складно сказати, чому з перших хвилин віддали ініціативу Нігерії. Це дуже сильна команда, в якій багато індивідуально сильних футболістів. У нас була велика ротація в складі, десь складно було знайти свою гру. Мені складно сказати, чи зіграв я рукою, тому що все трапилося дуже швидко. Буду дивитися повтор. Складно судити, була рука чи ні. Дуже хотілося б, щоб її не було, насправді", – заявив Яремчук в ефірі телеканалу Футбол.

Відео суперечливого голу Яремчука в ворота Нігерії:

При цьому колишній півзахисник збірної України з футболу Євген Левченко прокоментував нічию "синьо-жовтих" у товариському матчі з Нігерією так: "У другому голі Яремчук круто поборовся і забив, ще потрібно відзначити майстерний пас Марлоса. Рука у Яремчука була, але суддя цього не помітив", – зазначив Левченко.

А відомий український коментатор Віктор Вацко так прокоментував суперечливий епізод з голом: "Добре, що 2:2. Добре, що суддя зарахував м'яч Дієго Армандо Яремчука. Дуже корисний матч проти молодої, наполегливої, гострої Нігерії", – написав Вацко у своєму твіттері.

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