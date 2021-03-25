Вірина любов 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Вірина любов" продовжується на телеканалі СТБ. Нові 7 і 8 серія розповідають про життя головної героїні, яка багато років жила наче уві сні, караючи себе за помилки минулого, а несподіваний поворот долі повернув їй надію. Дивіться онлайн 7 та 8 епізоди!

Серіал "Вірина любов" – це українська мелодрама, зворушлива історія про головну героїню, але довго жила минулим та картала себе за зроблене і незроблена, але доля підкинула нові події, які дають надію на те, що все буде якнайкраще.

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Віра – молода та приваблива вчителька закордонної літератури. Вона знає, як знайти підхід до молоді, а її уроки відрізняються креативним підходом. Це неабияк дратує зашорених працівників школи, які помічають дружні стосунки молодої Віри з її учнями.

7 серія. Іра випадково розповіла Михайлу про сина

Як одна разюча правда може зламати життя декількох незнайомих людей?

Дивитись онлайн серіал Вірина любов 7 серія від 25-03-2021

Головна героїня набралася сміливості та нарешті захотіла розповісти Михайлу правду, але сумніви виграли боротьбу із сумлінням. Саме тому вона змовчала й залишила чоловіка на одинці з неоднозначними думками.

Михайло усвідомив: йому важко жити на самоті. Чоловік приїхав до будинку, де мешкала його дружина та донька. Він повідомив Ірі, що знає правду. Натомість жінка, не знаючи масштабу істини, розповіла Михайлові про хлопчика, якого Іра продала чужим людям. Як відреагував чоловік? І яка розмова чекала на Віру з батьком її дитини?

8 серія. Чи знайде вона того, кого шукала все життя?

Фінал історії не за горами! Яка розв'язка чекає на героїв?

Дивитись онлайн серіал Вірина любов 8 серія від 25-03-2021

Ігор розбився на мотоциклі та через значні пошкодження потрапив у кому. Віра стала донором хлопця і провела з ним у лікарні всю ніч. Наступного дня жінка була надзвичайно виснаженою і не змогла провести урок. Вона повідомила учням: їхній однокласник знаходиться на межі життя і смерті. Згодом про це дізналася і Христина, яка одразу ж вирушила в реанімацію до Ігоря. Дівчина зізналася матері: вона знає про її родинний зв'язок з потерпілим однокласником. Чи сказала Іра доньці правду? І чи зняла цими словами тягар з її душі?

Також ви маєте нагоду довідатися найголовніше – чи знайде Віра свого сина? Чи зможе головна героїня бути щасливою в парі з Вадимом? І яка доля чекає на пару Ірини та Михайла? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся у фіналі.

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