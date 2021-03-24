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Вірина любов 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "Вірина любов" продовжується на телеканалі СТБ. Нові 5 і 6 серія розповідають про життя головної героїні, яка багато років жила наче уві сні, караючи себе за помилки минулого, а несподіваний поворот долі повернув їй надію. Дивіться онлайн 5 та 6 епізоди!
Серіал "Вірина любов" – це українська мелодрама, зворушлива історія про головну героїню, але довго жила минулим та картала себе за зроблене і незроблена, але доля підкинула нові події, які дають надію на те, що все буде якнайкраще.
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Віра – молода та приваблива вчителька закордонної літератури. Вона знає, як знайти підхід до молоді, а її уроки відрізняються креативним підходом. Це неабияк дратує зашорених працівників школи, які помічають дружні стосунки молодої Віри з її учнями.
5 серія. Ігор викрив головну таємницю Віри
Трапилося неочікуване. Ігор запропонував Христині одружитися! Віра захотіла поспілкуватися з дівчиною, аби переконати: однокласник їй не пара. Жінка розповіла історію свого нещасливого кохання, яке зруйнувало все її життя, та попросила дівчину не бути такою наївною.
Дивитись онлайн серіал Вірина любов 5 серія від 24-03-2021
На ранок до будинку Вадима прибув Михайло. Чоловіки поспілкувалися щодо ситуації, яка трапилася з їхніми дітьми, та погодилися: нічого трагічного не сталося. Якщо Ігор і Христина кохають одне одного, то нехай будуть разом.
А ось Віра й Іра були налаштовані категорично. Христина й Ігор не можуть бути разом, адже вони зведені брат і сестра! Випадково розмову колишніх подруг почув Ігор, який дізнався приголомшливу правду. Але хлопець виявився не єдиним, хто був шокований істиною минулого. Виявилося, Христина – не рідна донька Михайла! Як відреагувала Віра? І яка жахлива подія трапилася в родині Іри після болючої правди?
6 серія. Віра дала коханню другий шанс
Ви не можете пропустити момент відчайдушного зізнання Іри. Жінка вирішила позбутися тягаря, з яким жила так довго. 10 років тому її доньку готували до операції, і дівчинці було необхідно зробити переливання крові.
Дивитись онлайн серіал Вірина любов 6 серія від 24-03-2021
Саме тоді Іра дізналася: у її Христини зовсім інша група крові. Вона одразу ж зробила тест на батьківство та дізналася: Михайло – не рідний батько дівчинки. Дізнавшись правду, чоловік вирішив подати на розлучення та піти з родини.
Тим часом особисте життя головної героїні почало налагоджуватися. Вадим запросив її на прогулянку та зізнався у своїх почуттях. Здається, Віра почала відчувати взаємне, але минуле ніяк не давало спокою… Чоловік запитав, що саме заважає їй бути щасливою. Що відповіла Віра? Невже правду дізнався і батько Ігоря?
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