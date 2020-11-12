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Virgin Hyperloop провела перші пасажирські перевезення: як це було

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Virgin Hyperloop - фото 1
Virgin Hyperloop / thesun

Компанія Virgin Hyperloop оголосила про успішне випробування капсули Hyperloop з пасажирами на борту.

Випробування проходили на полігоні в пустелі Невада.

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У півкілометровому тунелі капсула розігналася до 160 кілометрів на годину. Як обіцяє керівник компанії Virgin Hyperloop Річард Бренсон, в майбутньому вакуумний потяг дозволить пересуватися зі швидкістю більше 1000 кілометрів на годину! У капсулі проїхалися співробітники компанії: технічний директор і співзасновник Virgin Hyperloop Джош Гігель і директор відділу пасажирських перевезень Сара Лучіан.

Hyperloop – це новий вид транспорту, рух якого заснований на ефекті магнітної левітації. Транспортний засіб використовує електричну тягу і рухається в умовах близьких до вакууму.

Virgin Hyperloop провела перші пасажирські перевезення: як це було - фото 434777

Virgin Hyperloop провела перші пасажирські перевезення: як це було - фото 434778

Virgin Hyperloop провела перші пасажирські перевезення: як це було - фото 434779

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Джерело: virginhyperloop
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