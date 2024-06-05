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В Італії вирішили відродити Alfa Romeo Alfasud Sprint 1982 року
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Класичний Alfa Romeo Sprint – це інтригуючий рестомод, представлений португальською інженерною фірмою Alma. Остання спеціалізується на реставрації та тюнінгу класики.
Купе на базі Alfasud отримало низку зовнішніх, внутрішніх та механічних оновлень, натхненних забутим проєктом ралійного автомобіля групи B, який так і не був реалізований. Про це пише Carcoops.
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У 1982 році компанія Autodelta розробила прототип ралійного автомобіля Sprint із середньомоторним компонуванням і широким кузовом, розробленим Zagato. На жаль, Sprint 6c не потрапив на ралійні етапи групи B, хоча він розпалив уяву шанувальників Alfa Romeo і викликав кілька незалежних переробок.
Перенесемося у 2024 рік, і ми маємо новий рестомод, натхненний скасованим ралійним автомобілем. Композитний кузов Alma Sprint має коробчасті розширення крил, кастомні бампери, стильні дзеркала заднього виду та інтегрований спойлер ззаду. Чотирикутні круглі фари отримали сучасні проєктори Hella, вмонтовані в новий алюмінієвий корпус.
Салон оббитий алькантарою та вельветовою тканиною з алюмінієвими вставками. Кермо Zagato поєднується з виготовленим на замовлення алюмінієвим перемикачем передач. Альма каже, що нові сидіння і зміщене кермо покращили зручність водіння, а 4-точкові ремені безпеки Sabelt додають вигляду, натхненного автоспортом. Нарешті, з'явився динамік Bluetooth.
Alma Sprint не має середньорозташованого V6 Busso ралійного прототипу, але отримав більше, ніж кілька модернізацій механічних компонентів. Чотирициліндровий боксерський двигун оригіналу був розточений до 1,8 літра, з переробленими головками, кованими поршнями, індивідуальними розподільчими валами, індивідуальною системою клапанів і парою карбюраторів Dellorto.
Модифікований силовий агрегат видає 158 кінських сил. (118 кВт / 160 к.с.), що значно перевищує потужність будь-якої серійної версії Sprint, включаючи Quadrifoglio Verde. Зауважте, що вага рестомоду становить 880 кілограмів, а це означає, що співвідношення потужності до ваги є досить влучним. Крім того, п'ятиступенева механічна коробка передач з близьким передавальним числом може бути опціонально поєднана з диференціалом підвищеного тертя Torsen на передній осі.
Серед інших модернізацій – регульовані амортизатори для кращої керованості, більші вентильовані диски та компоненти "автоспортивного класу".
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Alma хоче виготовити 20 одиниць рестомоду Alfa Romeo Sprint, кожна з яких буде налаштована відповідно до побажань власника з "широкого спектра опцій". Ціна не розголошується, а перші поставки заплановані на третій квартал 2024 року.
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