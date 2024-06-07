SpaceX провела новий випробувальний політ надважкої ракети Starship: які результати

Американська корпорація SpaceX провела четвертий випробувальний старт надважкої ракети-носія Starship. Старт відбувся 6 червня з приватного космодрому в Бока-Чика, штат Техас.

На випробуваннях відпрацювали повернення на Землю першого ступеня Super Heavy та самого космічного корабля.

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Під час тестового польоту SpaceX вдалося м’яко приводнити Super Heavy, яка повністю погасила вертикальну швидкість та торкнулася води Мексиканської затоки. Під час наступних випробувань SpaceX спробує "спіймати" прискорювач величезними механічними лапами стартового столу.

Під час старту штатно відпрацювали 32 із 33 двигунів Raptor, під час посадки бустера – 12 із 13 двигунів.

Starship досягнув космосу та висоти близька 170 км і швидкості приблизно 7,3 км/с. Задачі вийти на орбіту не ставилося, тож до першої космічної швидкості Starship не розганяли, це суборбітальне випробування.

Під час контрольованого спуску корабель використовував щільні шари атмосфери для гальмування. На висоті близька 50 км Starship почав втрачати захисні термоплитки, а один із передніх “плавників” почав прогорати. Але корабель залишився стабільним, камери та рулі працювали, телеметрія надходила, корабель розвернувся і приводнився.

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