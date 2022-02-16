Virgin Galactic відкриває продаж квитків на польоти в космос

У компанії мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic оголосили, що продаж квитків на суборбітальні космічні польоти стартує 16 лютого. Почати відправляти туристів хочуть до кінця цього року.

Космічна подорож обійдеться усім охочим у 450 тисяч доларів, включаючи депозит у розмірі 150 тисяч, пише пресслужба компанії. Покупці отримають членство у спільноті Future Astronaut. Після цієї новини акції компанії злетіли на 15%.

І ще: Ілон Маск представив міжпланетний корабель Starship і показав, як колонізуватиме Марс

Після досягнення певної висоти космоліт відстикується від літака-носія та продовжить політ самостійно. Крім туристичних польотів, Virgin Galactic зможе запускати невеликі супутники.

Попередній рік виявився знаковим для компанії. У липні корабель VSS Unity виконав тестовий політ: на борту серед інших був засновник Virgin Galactic Річард Бренсон. А ще раніше, у березні, покинув ангар корабель VSS Imagine. Він став першим із класу апаратів SpaceShip III.

Читайте також: Телескоп James Webb надіслав перші знімки з космосу