Телескоп James Webb надіслав перші знімки з космосу

Найбільший і найпотужніший у світі космічний телескоп James Webb Space Telescope (JWTS) надіслав перші знімки, зроблені на відстані близько 1,5 мільйонів кілометрів від Землі. Фото повністю відповідають очікуванням вчених.

У NASA опублікували перші зображення, отримані з телескопа Джеймс Вебб. Це знімок сонцеподібної зірки HD 84406 та селфі головного дзеркала. Зображення довели, що світло проникає в камеру ближнього інфрачервоного діапазону Near Infrared Camera (NIRCam), і всі прилади працюють справно.

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Перший знімок "Джеймс Вебб" надіслав на Землю 2 лютого – на ньому видно 18 зображень сонцеподібної зірки HD 84406, яка розташована приблизно за 260 світлових років від Сонця. Для учених сама зірка не має жодного наукового інтересу. Її обрали тому, що її легко ідентифікувати і поряд немає зірок подібної яскравості.

Стільки зображень однієї зірки вийшло через те, що сегменти головного дзеркала вирівняні не до кінця. Спостереження тривали 25 годин. Телескоп зміг знайти HD 84406 у кожному із сегментів за перші шість годин.

Вся команда Webb у захваті від того, наскільки добре просуваються перші кроки зйомки та налаштування телескопа. Ми були такі щасливі бачити, що світло проникає в камеру ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam, – заявила головна дослідниця камери Марсія Ріке.

Телескоп зробив 1560 зображень, необроблені файли важать 54 гігабайти. З цих зображень вчені сформували єдину мозаїку. Отримані зображення показують положення кожного сегмента основного дзеркала після розгортання. Вчені назвали це важливим кроком: знімки стануть основою вирівнювання і фокусування телескопа. Тепер фахівці кілька місяців налаштовуватимуть телескоп, поки 18 зображень не складуться в цілісну картинку. Наступні зображення також будуть чіткішими, оскільки інструменти досягнуть робочих температур.

NASA також опублікувала перше "селфі" "Джеймса Вебба". Знімок створено за допомогою спеціальної лінзи всередині приладу NIRCam. Він потрібний лише для отримання зображень сегментів головного дзеркала, а не космосу. Яскравий сегмент такий засвічений, бо був спрямований на яскраву зірку.

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