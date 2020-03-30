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Віра Брежнєва здивувала мережу пікантними фото

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Брежнєва - фото 1
Брежнєва / instagram

Співачка Віра Брежнєва показала спекотні селфі у відвертому образі. Шанувальники у захваті!

Популярна співачка Віра Брежнєва часто радує багатотисячну армію шанувальників яскравими фото у своєму Instagram.

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Цього разу красуня показала в мережі пікантні селфі, на яких з'явилася у звабливому образі, а в підписі до них закликала фанатів дотримуватися карантину і сидіти вдома.

Як видно, перед камерою Віра з'явилася, розкинувшись у кріслі. На ній бежевий топік на тоненьких бретельках. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий денний макіяж, вона уважно дивиться в камеру. У підписі до посту Брежнєва написала: "Бережіть себе. Залишайтеся вдома. Цілую і обіймаю вас на відстані". Фани в захваті від нових фото зіркової красуні.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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