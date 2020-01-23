Віра Брежнєва у боді підкорила ідеальною фігурою

Співачка Віра Брежнєва зачарувала шанувальників пікантним кадром, похвалившись стрункою фігурою.

Відома українська співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, яка часто виступає в Росії, поділилася з фоловерами в Instagram незвичайним постом.

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Знаменитість показала трепетні чорно-білі кадри з нової фотосесії для власного бренду косметики, позуючи з "натуральним" макіяжем і примірявши лише біле боді. Так, артистка постала в доволі пікантній позі, розставивши ноги і засвітивши сідниці.

"Щаслива, що за моєю спиною так багато людей, по-справжньому хороших людей", – поділилася радістю Брежнєва. Фоловери залишилися в захваті: "Фотка вогонь", "Віра ми тебе любимо", "Ідеальна", "Красиво вийшло, Віруся", "Чудовий вид ззаду".

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