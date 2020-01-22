Співачку Ріту Ору упіймали на фотошопі: докази

Популярна співачка Ріта Ора виявилась не настільки щирою зі своїми шанувальниками. Дівчину зловили на редагуванні власних фото, і різниця очевидна!

28-річна англійська поп-співачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 15 мільйонів підписників, адже вона майже щодня ділиться кадрами з усього, що трапляється у її житті: зйомки, світські заходи чи просто будні.

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Але навіть доволі доброзичливу та відверту зі своїми шанувальниками Ріту впіймали на фотошопі. Уважні користувачі з акаунту celebface виявили сліди фоторедакторів. Саме на цій сторінці часто з'являються фото зірок до і після, а також зблизька.

Виявилось, що Ора переймається через розміри своєї талії та навіть підтягує обличчя завдяки редакторам. Гортайте галерею:

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