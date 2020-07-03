Віра Брежнєва розповіла, скільки важила її сукня з кліпу ВЕЧЕРиНОЧКА

Співачка Віра Брежнєва поділилася пікантним кадром, розповівши декілька фактів про їх спільний зі співаком Монатіком кліп.

Відома українська співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, поділилася з фоловерами в Instagram незвичайним постом.

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Знаменитість виставила кадр, позуючи в образі з нового кліпу на пісню "ВЕЧЕРиНОЧКА", яка швидко стала хітом літа 2020. Так, артистка приміряла спокусливу мінісукню з золотою бахромою від популярного українського дизайнера, засвітивши при цьому струнке тіло і розкішні груди.

Віра також поділилася цікавими фактами про вбрання, виявляється, сукня важила цілих 5 кілограмів, знадобилася всього одна примірка, щоб дизайнер зробив її за параметрами виконавиці. Гортайте галерею:

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