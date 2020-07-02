Дуже схудлу Адель запідозрили у романі з молодим репером

Відтоді, як Адель зуміла схуднути на 45 кілограмів, шанувальники почали ще пильніше стежити за її сторінками в соціальних мережах.

Навіть під час карантину співачка вкрай рідко публікувала нові знімки. Однак днями вона все ж виклала два нових кадри, які привернули увагу інтернет-користувачів.

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На першому артистка позує, сидячи на картках перед телевізором з феном замість мікрофона в руках. А на другому вона в концертній сукні від Chloe, в якому виступала ще в 2016 на музичному фестивалі в Glastonbury. І хоча багато інтернет-користувачів похвалили Адель, яка стала виглядати удвічі тонше, інші звернули увагу на грайливе листування співачки з репером Skepta.

У коментарі до знімків він написав: "Нарешті у мене є твій пароль від Інстаграму". У відповідь на це знаменитість надіслала романтичне емодзі. "Скажіть усім, що ви разом!", "Невже вона правда тепер зі Skepta?", "Якщо ви почали зустрічатися, то ми щасливі за вас".

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