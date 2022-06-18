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Випускники одного з Волинських ліцеїв передали гроші на потреби ЗСУ
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Ми вкотре підкреслюємо, що у нас просто надзвичайні люди. Учні Волинського ліцею вирішили зібрати гроші та передати їх на потреби ЗСУ. Такий вчинок дітей допомагає наблизити перемогу України.
Про це у своєму фейсбуці повідомила Валентина Ковальчук Кобись. Вона – координаторка Маневицького волонтерського центру.
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Вона розповіла, що колишні учні Колківського ліцею вирішили не святкувати випускний. Вони знають, що Збройним Силам України зараз потрібніші гроші, які діти могли б витратити на посиденьки.
Тож вони спрямували на потреби нашого війська кошти. Учні Колківського ліцею зібрали 6 500 гривень та передали їх координаторці волонтерського центру.
Сьогодні гордість переповнює серце і душу за наших молодих людей. Шана і глибока повага вам, випускники, батьки та педагоги. Щасливої долі, здійснення мрій, мирного неба, – сказала вона.
Ми надзвичайно пишаємось учнями цього ліцею. Вас ми теж закликаємо підтримувати українських військових. Пам'ятайте, що навіть одна гривня, спрямована на ЗСУ, допомагає нам перемогти ворога.
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