Випускники одного з Волинських ліцеїв передали гроші на потреби ЗСУ

Ми вкотре підкреслюємо, що у нас просто надзвичайні люди. Учні Волинського ліцею вирішили зібрати гроші та передати їх на потреби ЗСУ. Такий вчинок дітей допомагає наблизити перемогу України.

Про це у своєму фейсбуці повідомила Валентина Ковальчук Кобись. Вона – координаторка Маневицького волонтерського центру.

Це цікаво: У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону "Руки для мами"

Вона розповіла, що колишні учні Колківського ліцею вирішили не святкувати випускний. Вони знають, що Збройним Силам України зараз потрібніші гроші, які діти могли б витратити на посиденьки.

Тож вони спрямували на потреби нашого війська кошти. Учні Колківського ліцею зібрали 6 500 гривень та передали їх координаторці волонтерського центру.

Сьогодні гордість переповнює серце і душу за наших молодих людей. Шана і глибока повага вам, випускники, батьки та педагоги. Щасливої долі, здійснення мрій, мирного неба, – сказала вона.

Ми надзвичайно пишаємось учнями цього ліцею. Вас ми теж закликаємо підтримувати українських військових. Пам'ятайте, що навіть одна гривня, спрямована на ЗСУ, допомагає нам перемогти ворога.

Читайте також: Бережи себе: в Україні створили платформу з інформацією про здоров'я під час війни