Бережи себе: в Україні створили платформу з інформацією про здоров'я під час війни

В Україні запрацювала нова платформа "Бережи себе". Її створенням зайнялась організація INSCIENCE. Сам ресурс придумали для того, щоб розповісти про здоров'я під час війни.

Як розповідає The Village Україна, на цьому ресурсі зібрали усю доказову інформацію. Вона стосується низки тем. Наприклад, від хронічних й інфекційних захворювань до ментального здоров'я.

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Публікації, які з'явились на сайті, пишуть експерти. Мовиться про лікарів, науковців, а також медичних журналістів. Джерело у кожному матеріалі вказане, щоб читач міг перевірити інформацію, яку прочитав.

Ресурс "Бережи себе" поділений на 8 розділів:

Надзвичайні ситуації під час війни

Як підтримувати своє здоров'я

Хронічні й інфекційні захворювання

Харчові отруєння та захворювання ШКТ

Важливі щеплення під час війни та COVID-19

Травми, опіки, переломи: як діяти

Жіноче здоров'я

Ментальне здоров’я та захворювання нервової системи

Там уже можна знайти публікації про звички, які дозволять покращити життя під час війни. Знайти поради про те, які продукти їсти, щоб покращити стан своєї нервової системи. Крім того, там публікують актуальну інформацію щодо коронавірусної інфекції.

На порталі також публікують корисні та цікаві інфографіки. Їх ви можете зберегти собі на телефон, щоб використовувати тоді, коли не матимете, наприклад, доступу до інтернету.

Крім того, команда цього проєкту запустила однойменний телеграм-канал. Він є логічним продовженням самого порталу. Цей канал щоденно оновлюється о 9 ранку.

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